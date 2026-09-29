Célio Lopes critica gastos com prédios para políticos enquanto falta hospital ao povo:

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 08h20

PORTO VELHO (RO) 27/09/26 – A disparidade entre os investimentos destinados a sedes de órgãos públicos e a precariedade na infraestrutura da saúde em Rondônia ganhou forte repercussão nas redes sociais nos últimos dias. Em pronunciamento divulgado na internet, o candidato a deputado federal pelo União Brasil, o advogado Célio Lopes (4412) chamou a atenção para o contraste evidente entre obras suntuosas do poder público e o sofrimento cotidiano da população que busca atendimento médico básico.

Gravado em frente à sede da Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho - descrita por ele como uma estrutura moderna, com gabinetes com vista para o Rio Madeira - o candidato destacou que não se opõe a prédios funcionais, bonitos e modernos, mas pontuou que o problema central reside na inversão de prioridades na gestão dos recursos públicos.

"Os prédios bonitos são importantes e dão orgulho, mas a questão é prioridade! Enquanto o Estado constrói e mantém belas estruturas, os nossos hospitais estão superlotados, com filas intermináveis e caindo aos pedaços", declarou Célio Lopes.

O caso do Hospital Regional de Ariquemes

Para ilustrar o cenário de abandono no interior, Célio mencionou a situação do Hospital Regional de Ariquemes, uma promessa que se arrasta há mais de dez anos no Vale do Jamari. A obra, que previa a instalação de 140 leitos, 20 vagas de UTI e cinco centros cirúrgicos, nunca saiu do papel, resultando na perda e devolução de 30 milhões de reais aos cofres públicos. No local reservado ao complexo, a população encontra apenas o terreno, e uma pedra fundamental.

"Agora em 2026 anunciam novos recursos para levantar a obra. A pergunta que fica é: quantos anos a nossa gente ainda vai ter de esperar pelo básico? Parede pintada e prédio novo todo mundo acha bonito, mas fachada não cura ninguém!", criticou o candidato.

Proposta de renovação e foco no cidadão

Segundo Célio Lopes, o orçamento público precisa de ser direcionado com urgência para a ponta do atendimento, assegurando médicos de plantão, reposição contínua de medicamentos nos postos de saúde e leitos hospitalares em funcionamento efetivo.

"Antes de placa de inauguração, o que o trabalhador precisa é de consulta sem fila, atendimento de verdade e respeito. O dinheiro público tem de ir para onde o povo mais precisa", concluiu Célio ao defender uma representação combativa e técnica em Brasília para fiscalizar e destinar recursos prioritários ao Estado.

Instagram: @drceliolopes