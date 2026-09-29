Prefeitura convoca aprovados em concurso público para a Semed

Por Jairo Ardull

Publicada em 29/09/2026 às 08h27

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semed), convocou 74 aprovados no concurso público de abril de 2026 para preencher cargos na Secretaria Municipal de Educação (Semed). O prazo para entrega de documentos vai de 28 de setembro a 27 de outubro.

Resultado do concurso foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) nº 4829 de 9 de setembro de 2026 e homologado pelo prefeito Affonso Cândido (PL) em 10 de setembro (edição do DOM nº 4830). O edital de convocação está na publicação de 24 de setembro do DOM.

O concurso ofereceu 282 vagas imediatas (mais cadastro reserva). Foram vagas para cargos de níveis médio, técnico e superior, como médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem (Semusa), e cargos ( com os mesmos níveis de escolaridade) para professores e orientadores (Semed).

Segundo o titular da Semad, Robson Gama, a convocação ocorrerá de forma gradual, de acordo com as necessidades da Semed e Semusa, durante o prazo de validade do concurso, que é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. Caso o aprovado não queria ocupar a vaga, ele deve fazer a manifestação de desistência por escrito à Semad.

O candidato com deficiência, aprovado em todas as fases do concurso público, deverá procurar a Junta Médica Oficial Municipal, para ser submetido à avaliação, para atestar condição de pessoa com deficiência (PcD), caso seja deferido nesta etapa, assumirá vaga reservada à PcD.

Foram convocados: agente administrativo (40 horas), assistente social (40 horas), instrutor de atividades musical – canto e coral (40 horas), instrutor de atividades musical – percussão (40 horas), instrutor de cursos artísticos – artes cênicas (40 horas), instrutor de cursos artísticos – dança (40 horas), nutricionista (40 horas), orientador escolar (40 horas), professor nível ii (40 horas), professor nível ii (40 horas) – PcD (pessoa com deficiência), professor nível II (30 horas), professor nível II (30 horas) – PcD, professor nível II – artes (40 horas), professor nível II – ciências (40 horas), professor nível II – história (40 horas), professor nível II – libras (40 horas), professor nível II – agropecuária (40 horas), psicólogo (40 horas), psicopedagogo (40 horas), supervisor escolar (40 horas), técnico em informática (40 horas).