Caminhada em Prol da Vida encerra programação do Setembro Amarelo nesta quarta-feira (30)

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 08h31

Para finalizar a programação do Setembro Amarelo, a Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde - Semusa, com apoio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Semdes, e da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Lazer e Turismo - Semecelt, realizará, na próxima quarta-feira (30), a Caminhada em Prol da Vida.

A concentração será às 17h, no Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, localizado na Avenida Rio Branco, nº 1301, de onde os participantes seguirão até o Ginásio Poliesportivo Sebastião Mesquita, situado na Avenida Florianópolis.

No local, será realizado um aulão com o educador físico Renato, proporcionando um momento de integração, atividade física e promoção do bem-estar coletivo. A iniciativa é aberta à população em geral e não há restrição de idade para participar.

A secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, destacou que, embora a programação do Setembro Amarelo seja encerrada, o cuidado com a saúde mental deve permanecer durante todo o ano. “Vamos encerrar as atividades do Setembro Amarelo, mas a nossa missão de cuidar, acolher e orientar continuará sendo exercida todos os dias. A vida importa muito e é nosso bem mais precioso, e a rede municipal de saúde está preparada para oferecer o suporte necessário a quem precisar”, reforçou.