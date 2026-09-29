SEMTAS e CRAS promovem ação do Setembro Amarelo com grupos PAIF e Mamãe Cheguei

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 08h36

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) e do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), realizou uma ação alusiva ao Setembro Amarelo, voltada à valorização da vida e à conscientização sobre a importância da prevenção e do cuidado com a saúde emocional.

A atividade contou com a participação dos grupos PAIF (Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família) e Mamãe Cheguei, proporcionando um momento de acolhimento, diálogo, reflexão e conscientização entre os participantes.

A abertura do encontro foi realizada pela coordenadora do CRAS, Lucineide Viriato, que destacou a importância da prevenção e da conscientização, ressaltando que o cuidado também se manifesta na disposição para ouvir, acolher e estar presente na vida de quem precisa de apoio.

Na sequência, a assistente social Alline Bragado conduziu uma palestra sobre a temática, compartilhando informações e orientações e promovendo um espaço de diálogo e reflexão. A atividade contribuiu ainda para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e para a ampliação dos espaços de escuta e apoio.

A iniciativa reforçou a importância de uma rede de proteção social próxima da população, capaz de acolher e orientar indivíduos e famílias diante de situações de vulnerabilidade e sofrimento emocional.

Durante a ação, foi ressaltada a mensagem de que ninguém precisa enfrentar momentos difíceis sozinho. Falar sobre o que se sente, ouvir sem julgamentos, acolher e buscar apoio são atitudes importantes para fortalecer os vínculos e ampliar as possibilidades de cuidado.

Por meio do CRAS, a SEMTAS segue desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento das famílias, à proteção social e à promoção da cidadania, contribuindo para uma rede de atendimento cada vez mais humanizada e presente na comunidade.