Pastor Evanildo e Marcelo Cruz percorrem bairros de Porto Velho e dialogam com comunidades

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 15h55

Os candidatos a deputado federal e estadual, Pastor Evanildo e Marcelo Cruz, respectivamente, realizaram na última terça-feira (22) uma série de reuniões com moradores, lideranças e comunidades de diferentes bairros de Porto Velho. A primeira agenda do dia foi realizada em conjunto, com Mirlene Cruz e o coordenador Eder, oportunidade em que os candidatos dialogaram com os presentes e apresentaram suas propostas.

Na sequência, Pastor Evanildo deu continuidade à agenda ao lado do coordenador Frank, no bairro Floresta, durante encontro realizado na escolinha de futebol Nova Geração. Participaram da reunião amigos, familiares e pais de alunos. O candidato conversou com a comunidade e apresentou propostas voltadas à defesa da vida e à proteção e fortalecimento das famílias.

“A família é um dos bens mais importantes que temos. Como candidato a deputado federal, quero apoiar as famílias que enfrentam situações relacionadas à dependência química, fortalecendo ações de prevenção, tratamento e recuperação. Também quero defender políticas que valorizem a vida e o cuidado com as pessoas”, afirmou Pastor Evanildo.

Durante a agenda, o candidato também participou de outros encontros com lideranças e moradores da capital, mantendo o diálogo com as comunidades e ouvindo as demandas apresentadas pela população.

Já Marcelo Cruz, candidato a deputado estadual pelo Avante, participou de reuniões com os amigos Lucas, Michel, Natália, Cátia, Rubens e Vera, para ouvir as demandas da comunidade, apresentar ações realizadas ao longo de sua trajetória e falar sobre suas propostas.

Na Zona Sul, Marcelo esteve com a equipe do coordenador Cláudio. Na Zona Leste, reuniu-se com os coordenadores Felipe, Richardson e Perez. Em seguida, seguiu para o bairro Porto Cristo, onde participou de uma reunião com as amigas Luciana, Micarla e Irene.

“Estamos na reta final e não podemos parar de visitar e dialogar com a comunidade. Estar nos bairros e conhecer de perto as necessidades das pessoas é muito importante. Quero dar continuidade ao trabalho que venho realizando e continuar buscando avanços para Rondônia em áreas como saúde, educação, transporte, segurança pública e agricultura familiar”, destacou Marcelo Cruz.

Faltando 11 dias para as eleições, Pastor Evanildo e Marcelo Cruz seguem realizando reuniões em diferentes pontos de Porto Velho, apresentando suas propostas, ouvindo a população e destacando projetos e ações que fazem parte de suas respectivas trajetórias na vida pública.