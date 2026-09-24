Pastor Evanildo assina carta de compromisso em ato que reúne pastores de diferentes denominações em Porto Velho

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 08h10

Uma noite de encontro entre diferentes denominações

O Elegance Eventos, em Porto Velho, recebeu na noite da última quarta-feira (23), o Ato em Favor da Vida e da Família, que reuniu pastores, pastoras, dirigentes e membros de diferentes igrejas e denominações religiosas de Rondônia. Segundo a organização, aproximadamente 400 pessoas participaram do encontro.

A reunião foi realizada pela Frente Cristã de Rondônia, com a participação de representantes de diferentes segmentos do meio cristão. Um dos principais momentos da programação foi a apresentação e assinatura de uma carta de compromisso entregue ao candidato a deputado federal Pastor Evanildo (PSD).

A carta de compromisso

O momento central da noite foi a entrega da carta de compromisso ao candidato. O documento reúne compromissos apresentados pelos líderes religiosos como prioridades para a representação política das comunidades cristãs. Pastor Evanildo assinou a carta diante dos participantes e assumiu publicamente o compromisso de defender as pautas nela apresentadas em uma eventual atuação no Congresso Nacional.

Entre os compromissos apresentados estão a defesa da vida, da família, da liberdade religiosa, da liberdade de expressão, dos princípios cristãos e da pátria, além de questões relacionadas à participação das igrejas na sociedade, à autonomia das famílias e à formação dos filhos. Também foram colocados em discussão temas como a anistia relacionada aos acontecimentos de 8 de janeiro e a imunidade tributária dos templos religiosos.

Pastor Evanildo fala sobre história, família e princípios

Ao discursar, Pastor Evanildo relacionou sua trajetória religiosa e familiar aos compromissos assumidos durante o encontro. O candidato afirmou que possui mais de três décadas de atuação pastoral e destacou a experiência adquirida ao acompanhar famílias, ouvir pessoas e participar de diferentes situações da comunidade.

“Pessoas são mais importantes do que posições. Nenhum cargo é maior do que uma vida. Nenhum mandato é maior do que uma família”, declarou.

Ao falar sobre sua experiência familiar, também afirmou que quase 50 anos de casamento contribuíram para sua compreensão sobre o significado de família.

“Família não é apenas uma palavra bonita para colocar em um discurso. Família é compromisso. É renúncia. É cuidado. É perdão. É perseverança”, afirmou.

Uma página da história de Rondônia

Em outro momento do discurso, o candidato falou sobre a possibilidade de Rondônia eleger um pastor para a Câmara dos Deputados.

“Hoje nós não estamos apenas reunidos. Nós estamos escrevendo uma página da história de Rondônia”, afirmou.

Evanildo declarou ainda que, caso seja eleito, pretende levar para Brasília pautas apresentadas pelas comunidades cristãs.

“Se a nossa caminhada chegar à Câmara Federal, Rondônia poderá ter, pela primeira vez, um pastor ocupando uma cadeira na Câmara dos Deputados”, disse.

Apoio de Bruno Scheid

Um dos momentos do encontro foi a apresentação de uma mensagem em vídeo de Bruno Scheid (PL), candidato ao Senado por Rondônia, que não participou presencialmente da reunião. Na mensagem, Scheid explicou que enfrenta um problema de hérnia durante a campanha e que, por esse motivo, não poderia comparecer.

Scheid falou sobre sua experiência política ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro e afirmou conhecer questões discutidas em Brasília que, segundo ele, podem chegar às famílias e às igrejas.

O candidato também abordou a atuação das igrejas na sociedade e questões relacionadas à liberdade religiosa. Ao falar sobre sua relação com as comunidades cristãs, declarou:

“É por essa igreja que eu quero lutar. É por essa igreja que eu quero trabalhar.”

Ao final, pediu desculpas pela ausência e solicitou orações aos participantes.

Pastores destacam educação e formação dos filhos

Outras lideranças religiosas também utilizaram o espaço para falar sobre as pautas defendidas pelo grupo. O pastor Sandro destacou a educação dos filhos e afirmou que pretende defender, no debate político, aquilo que considera valores ensinados pela fé cristã.

“Eu preciso, lá em Brasília, defender que as escolas não vão forçar os nossos filhos a se desviarem da Santa Doutrina”, declarou.

“O pastor eleito é o meu deputado”

O pastor Amiston Geremias também manifestou apoio à candidatura durante o encontro e declarou que pretende permanecer ao lado de Evanildo durante a campanha.

“Conosco começa uma avalanche dos 55. E eu estou contigo. Eu estou contigo!”, declarou.

Na sequência, completou:

“Eu estou contigo até o dia 4 de outubro, quando nós juramos que vamos voltar. E o pastor eleito é o meu deputado.”

“Estamos mandando um homem de Deus para Brasília”

Outra liderança religiosa presente destacou a trajetória pastoral de Evanildo ao defender sua candidatura.

“Nós não estamos mandando um político. Nós estamos mandando um homem de Deus para Brasília. Um homem de Deus”, declarou.

Em seguida, afirmou:

“Nós não estamos mandando um deputado federal que é pastor. Nós estamos mandando um pastor que, por acaso, vai ser deputado federal”.

A assinatura diante dos participantes

A assinatura da carta ocorreu diante dos pastores, dirigentes e membros presentes no Elegance Eventos e marcou uma das principais etapas da programação.

Após a assinatura, o candidato agradeceu aos participantes e destacou o significado do encontro.

“Acabamos de participar de uma reunião muito maravilhosa e muito importante, com todos os pastores e pastoras do estado de Rondônia, por meio da Frente Cristã de Rondônia. Aqui, nós assinamos um documento defendendo a família, a vida e a liberdade religiosa”, afirmou.

Fé, participação e debate público

O Ato em Favor da Vida e da Família reuniu diferentes denominações em torno de uma agenda voltada à participação das comunidades cristãs no debate público.

Ao encerrar sua participação, Pastor Evanildo reforçou a intenção de continuar atuando junto às famílias, às comunidades e ao estado de Rondônia.

“Eu quero continuar servindo. Servindo a Deus. Servindo às famílias. Servindo às pessoas. Servindo a Rondônia. E servindo ao Brasil”, afirmou.