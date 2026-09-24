Vilhena homenageia alunos da rede municipal com Diploma “Aluno Nota 10”

Por Semcom

Publicada em 24/09/2026 às 08h38

A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), realizou na noite desta quarta-feira, 23, a cerimônia de entrega do Diploma “Aluno Nota 10”. O evento ocorreu no salão nobre da Faculdade Favoo e contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro e do secretário municipal de Educação, Flávio de Jesus, além de gestores, professores, estudantes e familiares.

A homenagem é prevista pela Lei Municipal nº 6.907, que institui o Diploma “Aluno Nota 10” e estabelece critérios para o reconhecimento dos estudantes que se destacaram na Rede Municipal de Ensino. Entre eles estão o desempenho com nota 10, com 100% de acerto, nas avaliações do PAIC/PROALFA, as melhores médias bimestrais das turmas e a manutenção de média superior a 9,0.

Ao todo, 138 estudantes, do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, foram homenageados durante a cerimônia. A programação também reconheceu os professores regentes das turmas, destacando a participação dos profissionais no processo de aprendizagem e nos resultados alcançados pelos alunos.

Durante a abertura, a Secretaria Municipal de Educação ressaltou que o reconhecimento representa o resultado da dedicação e do compromisso dos estudantes com a aprendizagem, além de valorizar o trabalho dos professores, o acompanhamento das famílias e a atuação de toda a comunidade escolar. A entrega dos certificados foi realizada por ano escolar, com chamada dos estudantes por escola e turma. Foram 87 alunos do 1º ano, 25 do 2º ano, 19 do 3º ano, cinco do 4º ano e dois do 5º ano.

O prefeito Flori Cordeiro destacou que os resultados da educação municipal refletem o trabalho desenvolvido nas escolas e a valorização da aprendizagem. “Vilhena tem hoje a maior rede municipal de ensino do Estado, tanto em número de alunos quanto pelos resultados nas avaliações. Alcançamos a maior nota da nossa história no Saeb: 6,37 nos anos iniciais do Ensino Fundamental, um resultado que nos posiciona entre os municípios com melhor desempenho de Rondônia. Isso mostra que estamos avançando e que o investimento em educação precisa continuar”, enfatizou.