Prefeitura promove ação do Setembro Amarelo com foco na valorização da vida e prevenção do suicídio

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 08h43

A Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS) em parceria com a Secretaria Municipal de de Saúde (SEMSAU), realizou, na quinta-feira, 18 de setembro de 2026, uma ação especial em alusão ao Setembro Amarelo, campanha dedicada à valorização da vida e à prevenção do suicídio.

A atividade foi realizada na praça localizada em frente à Escola Irmã Maria Celeste, das 18h às 22h, proporcionando um espaço de informação, escuta, acolhimento e orientação à população.

A iniciativa teve como objetivo sensibilizar a comunidade para a importância de cuidar da saúde emocional, fortalecer as ações de prevenção e incentivar a busca por apoio diante de situações de sofrimento. A programação também reforçou a importância de uma rede de atendimento preparada para acolher e orientar as pessoas que necessitam de ajuda.

A Assistência Social possui papel fundamental nesse processo, atuando diretamente junto à população e contribuindo para a identificação de situações de vulnerabilidade e risco social, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além do acolhimento, orientação e encaminhamento aos serviços da rede de proteção.

Por meio da atuação integrada entre SEMTAS, SEMSAU e demais integrantes da rede de proteção, o município busca fortalecer uma atenção cada vez mais humanizada, integrada e preparada para atender às diferentes necessidades da população.

A ação também reforçou uma mensagem fundamental do Setembro Amarelo: ouvir sem julgar, acolher com respeito e orientar para a busca de ajuda são atitudes que podem fazer a diferença na vida de alguém.