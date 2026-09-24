Centro de Saúde da Mulher Ceci Cunha terá programação especial voltada à saúde da mulher

Outubro Rosa é tempo de prevenção, informação e cuidado. O Centro de Saúde da Mulher Ceci Cunha terá uma programação especial voltada à saúde da mulher, com atendimentos, exames e palestras educativas.
Durante a ação, mamografia e exame preventivo serão realizados por livre demanda, sem necessidade de agendamento. Os demais atendimentos serão feitos mediante agendamento.
A programação também contará com consulta ginecológica, testes rápidos, fisioterapia pélvica e orientações educativas.
7/10 – abertura às 19h
8/10 – manhã e tarde, até 17h
9/10 – das 7h às 13h
Centro de Saúde da Mulher Ceci Cunha
Cuidar da saúde também é um ato de amor por você. Compartilhe essa informação com outras mulheres.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!