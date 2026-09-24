Centro de Saúde da Mulher Ceci Cunha terá programação especial voltada à saúde da mulher

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 09h18

Outubro Rosa é tempo de prevenção, informação e cuidado. O Centro de Saúde da Mulher Ceci Cunha terá uma programação especial voltada à saúde da mulher, com atendimentos, exames e palestras educativas.

Durante a ação, mamografia e exame preventivo serão realizados por livre demanda, sem necessidade de agendamento. Os demais atendimentos serão feitos mediante agendamento.

A programação também contará com consulta ginecológica, testes rápidos, fisioterapia pélvica e orientações educativas.

7/10 – abertura às 19h

8/10 – manhã e tarde, até 17h

9/10 – das 7h às 13h

Centro de Saúde da Mulher Ceci Cunha

Cuidar da saúde também é um ato de amor por você. Compartilhe essa informação com outras mulheres.