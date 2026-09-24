Luis Fernando defende revisão da concessão da BR-364 e cobrança por pedágio justo

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 08h30

A BR-364 é uma ligação essencial entre os municípios de Rondônia. As condições da rodovia afetam o custo de vida, o transporte da produção, a competitividade das empresas e a segurança de milhares de pessoas. Diante desse impacto, Luis Fernando defende uma revisão extraordinária das projeções de tráfego e das condições econômico-financeiras da concessão.

A proposta considera que parte da modelagem do contrato utilizou levantamentos feitos em 2020, durante a pandemia. Segundo os dados apresentados pelo candidato, a concessão teve deságio de apenas 0,05% sobre a tarifa-teto e prevê cerca de 107 quilômetros de duplicações e 190 quilômetros de faixas adicionais em um trecho concedido de quase 687 quilômetros.

Luis Fernando também quer a divulgação detalhada dos resultados da concessão, pórtico por pórtico. A cobrança abrangeria o tráfego projetado e o registrado, as receitas previstas e arrecadadas, os descontos, a inadimplência, a evasão, os investimentos executados e os indicadores de qualidade e segurança.

“Se os dados mostrarem que o movimento e a arrecadação superam significativamente o previsto e geram um ganho extraordinário, esse benefício precisa voltar para quem usa a BR-364, seja pela redução do pedágio, seja pela ampliação dos investimentos”, afirma Luis Fernando.

O candidato propõe ainda buscar recursos da União para duplicações, travessias urbanas, vias marginais, viadutos, acessos, passarelas para que o benefício seja repassado aos usuários, prioritariamente por meio da redução da tarifa.