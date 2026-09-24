Fernando da BlueRay assina compromisso com Instituto Livre Mercado e reforça defesa do empreendedorismo

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 09h15

O candidato a deputado federal Fernando Vilas da Blue Ray (PSD) assinou o termo de compromisso do Instituto Livre Mercado, iniciativa que reúne candidatos de diferentes regiões do país em torno de pautas relacionadas à liberdade econômica, à livre iniciativa e à redução de barreiras para quem empreende.

Para Fernando, a adesão formaliza princípios que, segundo ele, já fazem parte de sua trajetória profissional e de sua atuação junto ao setor produtivo de Rondônia. Empresário e gestor, ele destaca a experiência acumulada à frente do Grupo FEMAR e também sua passagem pela presidência da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes (ACIA).

“Assinei meu compromisso com o Instituto Livre Mercado reafirmando o que eu já defendo desde antes de entrar na política: livre iniciativa, desburocratização e geração de emprego de verdade. Não é um discurso novo para mim”, afirmou Fernando.

A assinatura ocorre durante a campanha em que Fernando busca uma vaga na Câmara dos Deputados e tem apresentado a experiência de gestão como um dos eixos de sua candidatura. O empresário afirma que pretende levar para Brasília uma visão construída a partir da convivência direta com empreendedores, comerciantes, produtores e trabalhadores.

Segundo Fernando, reduzir entraves burocráticos e criar condições para novos investimentos são pontos que precisam ocupar espaço permanente na agenda política nacional. Para ele, o poder público deve contribuir para a construção de um ambiente que facilite a abertura e o crescimento de empresas e estimule a geração de oportunidades.

“O que defendi no setor empresarial continuo defendendo agora na política. Rondônia e o Brasil precisam de representantes que entendam de gestão, de mercado e da realidade de quem produz, investe e gera empregos. Esse é o meu compromisso”, declarou.

Com a adesão ao Instituto Livre Mercado, Fernando reforça uma das principais bandeiras apresentadas em sua campanha: aproximar a experiência do setor produtivo das decisões tomadas em Brasília e defender políticas voltadas ao desenvolvimento econômico e à geração de emprego e renda.