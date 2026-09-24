SINJUR apoia 2ª edição do Mulheres Essenciais e reforça valorização do protagonismo feminino; Evento acontece nesta sexta-feira (25)

Por sinjur

Publicada em 24/09/2026 às 08h30

O SINJUR será uma das entidades apoiadoras da 2ª edição do Mulheres Essenciais – Sunset, evento que será realizado nesta sexta-feira, 25 de setembro, a partir das 16h30, no Tropical Eventos.

A iniciativa propõe um encontro dedicado à valorização das mulheres, criando um ambiente de conexão, troca de experiências, fortalecimento e geração de novas oportunidades entre as participantes.

Como entidade apoiadora, o SINJUR contribuirá especialmente com apoio institucional e de comunicação, ajudando a ampliar a divulgação da iniciativa. O sindicato também estará presente durante a programação, com estrutura de backdrop e produção de entrevistas e registros com as participantes.

Para o SINJUR, apoiar iniciativas voltadas às mulheres também significa reconhecer sua contribuição nos diferentes espaços profissionais e sociais e incentivar ações que promovam integração, visibilidade e valorização feminina.

As vagas são limitadas e as interessadas ainda podem realizar a inscrição para participar da programação.