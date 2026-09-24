Prefeitura convida toda a comunidade para participar da Ação em Saúde na UBS Gebaldo dos Reis

A Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida toda a comunidade para participar da Ação em Saúde! Uma iniciativa pensada para levar prevenção, atendimento, orientação e mais qualidade de vida para perto de você e da sua família.
Data: 26/09 (Sábado)
Horário: Das 07h30 às 13h00
Local: UBS Gebaldo dos Reis – Bairro Caixa D’Água
Confira os serviços oferecidos durante o evento:
Odontologia:
• Atendimento por livre demanda em geral • Atendimento para gestantes agendadas Enfermagem:
• Testes rápidos para hepatites
• Procedimentos diversos
• Preventivos (exame citopatológico)
Nutrição:
• Consulta com nutricionista • Orientações alimentares • Promoção da alimentação saudável
Serviço Social:
• Orientações, acolhimento e encaminhamentos
Orientação Farmacêutica:
• Uso correto de medicamentos e orientações sobre tratamentos
• Esclarecimento de dúvidas e promoção do uso racional de medicamentos
Cuidar de você e da sua família é o nosso compromisso! Sua saúde é a nossa prioridade.
Participe e traga seus familiares para juntos construirmos uma comunidade mais saudável!
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