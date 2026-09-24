Prefeitura convida toda a comunidade para participar da Ação em Saúde na UBS Gebaldo dos Reis

Por Assessoria

Publicada em 24/09/2026 às 08h59

A Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida toda a comunidade para participar da Ação em Saúde! Uma iniciativa pensada para levar prevenção, atendimento, orientação e mais qualidade de vida para perto de você e da sua família.

Data: 26/09 (Sábado)

Horário: Das 07h30 às 13h00

Local: UBS Gebaldo dos Reis – Bairro Caixa D’Água

Confira os serviços oferecidos durante o evento:

Odontologia:

• Atendimento por livre demanda em geral • Atendimento para gestantes agendadas Enfermagem:

• Testes rápidos para hepatites

• Procedimentos diversos

• Preventivos (exame citopatológico)

Nutrição:

• Consulta com nutricionista • Orientações alimentares • Promoção da alimentação saudável

Serviço Social:

• Orientações, acolhimento e encaminhamentos

Orientação Farmacêutica:

• Uso correto de medicamentos e orientações sobre tratamentos

• Esclarecimento de dúvidas e promoção do uso racional de medicamentos

Cuidar de você e da sua família é o nosso compromisso! Sua saúde é a nossa prioridade.

Participe e traga seus familiares para juntos construirmos uma comunidade mais saudável!