Homem é encontrado morto com pelo menos 15 ferimentos à faca

Por Rondônia Direto

Publicada em 24/09/2026 às 08h40

Um homem identificado como João foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (23) em um riacho na Linha 20 da 81, zona rural de Ouro Preto do Oeste (RO). O corpo apresentava pelo menos 15 ferimentos provocados possivelmente por golpes de faca e outros objetos cortantes.

A Polícia Militar havia sido acionada no final da manhã. Quando a equipe chegou ao local, encontrou João parcialmente submerso no riacho.

Vítima apresentava ferimentos nas costas, pescoço e cabeça

De acordo com os levantamentos realizados no local, foram identificadas quatro perfurações nas costas e seis na região do pescoço, além de outros cinco ferimentos na cabeça.

A informação inicial é de que parte das lesões teria sido provocada por golpes de faca. Os ferimentos encontrados na cabeça poderiam ter sido causados por um objeto semelhante a um facão ou uma foice. A confirmação do instrumento utilizado dependerá dos trabalhos periciais.

Motocicleta da vítima não foi encontrada

Pessoas que conheciam João relataram que ele teria saído de casa por volta das 14h de terça-feira (22) em uma motocicleta preta registrada em seu nome.

Até a atualização divulgada sobre o caso, a motocicleta não havia sido localizada.

O proprietário de um sítio próximo informou à polícia que esteve na propriedade no dia anterior para verificar o gado, mas não percebeu a presença do corpo no riacho.

Polícia investiga autoria e motivação

A Perícia Técnico-Científica realizou os levantamentos na área. Posteriormente, o corpo foi recolhido por uma funerária e encaminhado para Ouro Preto do Oeste. Os familiares foram comunicados.

Até o momento, não há informação sobre suspeitos ou sobre a motivação do homicídio. A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e será investigada pelas autoridades.