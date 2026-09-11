Ônibus leito destinado por Jean Oliveira realiza primeira viagem com pacientes de três municípios

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 08h20

Conforto, dignidade e mais qualidade no atendimento à saúde já estão chegando a quem mais precisa. O moderno ônibus leito destinado pelo deputado estadual Jean Oliveira à saúde de Alta Floresta d’Oeste realizou sua primeira viagem a Porto Velho, transportando pacientes de Alta Floresta d’Oeste, Alto Alegre dos Parecis e Santa Luzia d’Oeste para consultas, exames, cirurgias e outros procedimentos médicos.

O ônibus saiu de Alta Floresta d’Oeste na noite de quarta-feira (9), e chegou a Porto Velho por volta das 6 horas da manhã desta quinta-feira (10). A primeira viagem marca o início efetivo do atendimento aos pacientes da região com o novo veículo.

A aquisição do ônibus foi possível graças ao recurso de R$ 3 milhões destinado pelo deputado Jean Oliveira. Desse montante, pouco mais de R$ 2 milhões foram utilizados para a compra do veículo, enquanto o valor restante aguarda aplicação em outras ações na área da saúde. A Prefeitura deverá utilizar o recurso para aquisição de equipamentos que contribuam para melhorar ainda mais o atendimento às necessidades da população da região.

O ônibus conta com poltronas leito, internet, banheiro e ar-condicionado. A estrutura oferece mais conforto, segurança e dignidade aos pacientes durante os trajetos de longa distância.

Muitos passageiros enfrentam várias horas de viagem em busca de atendimento médico especializado. Com o novo veículo, esses deslocamentos passam a ser realizados em condições mais adequadas, principalmente para idosos, pessoas debilitadas e pacientes em tratamento contínuo.

O ônibus foi entregue durante as comemorações dos 44 anos de Alta Floresta d’Oeste. Agora, com a realização da primeira viagem, o recurso destinado pelo deputado Jean Oliveira começa efetivamente a beneficiar a população.

A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com a saúde pública e com as necessidades dos moradores do interior de Rondônia. Além de atender Alta Floresta d’Oeste, o veículo também contribui com o transporte de pacientes dos municípios vizinhos.