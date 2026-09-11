Pesquisa Nacional de Saúde 2026 é realizada em Ji-Paraná
Por Assessoria
Publicada em 11/09/2026 às 08h55
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Profissionais da pesquisa estão visitando as residências para conhecer mais de perto as condições de saúde da população. As informações coletadas são importantes para ajudar no planejamento e no aprimoramento das políticas públicas de saúde.

Ao receber a equipe em sua casa: confira a identificação do profissional, responda às perguntas com atenção e colabore com as informações solicitadas.

Receba bem. Participe. Sua informação faz a diferença para uma saúde pública cada vez mais eficiente!

Geral SAÚDE PÚBLICA
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