Pesquisa Nacional de Saúde 2026 é realizada em Ji-Paraná

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 08h55

Profissionais da pesquisa estão visitando as residências para conhecer mais de perto as condições de saúde da população. As informações coletadas são importantes para ajudar no planejamento e no aprimoramento das políticas públicas de saúde.

Ao receber a equipe em sua casa: confira a identificação do profissional, responda às perguntas com atenção e colabore com as informações solicitadas.

Receba bem. Participe. Sua informação faz a diferença para uma saúde pública cada vez mais eficiente!