Setembro Amarelo: UBS Lionel Cassiole no Bairro Vista Alegre realiza momento especial dedicado à saúde mental

UBS Lionel Cassiole – Bairro Vista Alegre - Setembro Amarelo: Falar é um ato de coragem!
Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Cuidar da mente é um gesto de amor próprio e acolhimento.
Neste Setembro Amarelo, preparamos um momento especial dedicado à saúde mental, ao bem-estar e ao cuidado com você. Venha participar de uma noite de acolhimento, escuta e conexão!
Programação:
Palestra: Psicóloga Gloria Stange
Sessão de Massagem: Maria Goreti e Natani Louise
Momentos especiais e dinâmicas interativas
Data: 15 de setembro de 2026
Horário: Das 18h às 21h
Local: UBS Lionel Cassiole – Bairro Vista Alegre
Pequenos gestos podem transformar vidas. Conte com a gente!
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