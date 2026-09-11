Setembro Amarelo: UBS Lionel Cassiole no Bairro Vista Alegre realiza momento especial dedicado à saúde mental

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 08h47

UBS Lionel Cassiole – Bairro Vista Alegre - Setembro Amarelo: Falar é um ato de coragem!

Você não precisa enfrentar tudo sozinho. Cuidar da mente é um gesto de amor próprio e acolhimento.

Neste Setembro Amarelo, preparamos um momento especial dedicado à saúde mental, ao bem-estar e ao cuidado com você. Venha participar de uma noite de acolhimento, escuta e conexão!

Programação:

Palestra: Psicóloga Gloria Stange

Sessão de Massagem: Maria Goreti e Natani Louise

Momentos especiais e dinâmicas interativas

Data: 15 de setembro de 2026

Horário: Das 18h às 21h

Local: UBS Lionel Cassiole – Bairro Vista Alegre

Pequenos gestos podem transformar vidas. Conte com a gente!