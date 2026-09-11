Vacinação antirrábica ocorre no próximo sábado em Rolim de Moura

Por ASSESSORIA

Publicada em 11/09/2026 às 08h39

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMUSA), realiza no próximo dia 12 de setembro de 2026 a campanha de vacinação antirrábica na zona urbana. A ação acontecerá em dois períodos: das 8h às 12h e das 14h às 17h, em diversos pontos espalhados pela cidade.

A campanha tem como objetivo proteger cães e gatos contra a raiva, uma doença grave e fatal que não tem cura, sendo a vacinação a única forma eficaz de prevenção. A orientação é que os tutores levem seus animais de estimação aos locais indicados, garantindo a imunização e contribuindo para a saúde pública.

Os animais podem ser vacinados a partir dos 90 dias de vida, sendo necessário o reforço após 30 dias da primeira dose. Também é importante que os responsáveis levem a caderneta de vacinação dos pets para atualização.

Diversos bairros contarão com pontos de vacinação, incluindo Centro, Industrial, Planalto, Nova Morada, Olímpico, Centenário, Jardim Tropical, Beira Rio, Boa Esperança, entre outros, facilitando o acesso.