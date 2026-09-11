Prefeitura firma contrato com produtores rurais para aquisição de alimentos da agricultura familiar

Por Assessoria

Publicada em 11/09/2026 às 08h34

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Educação – Semed, realizou na manhã da última quarta-feira (09), a contratação de 18 produtores da agricultura familiar, que ficarão responsáveis por fornecer itens alimentícios para serem utilizados na merenda servida aos alunos matriculados na rede municipal de educação.

O encontro aconteceu no auditório da escola Maria de Lourdes e reuniu agricultores familiares e gestores das unidades escolares. Na oportunidade, a equipe técnica forneceu informações sobre o processo de aquisição e esclareceu dúvidas dos agricultores participantes a respeito das especificações contratuais.

A chamada pública e contratação de agricultores familiares faz parte das ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, que garante aos estudantes o acesso a uma alimentação saudável e equilibrada nutricionalmente, ao mesmo tempo em que fortalece a agricultura familiar e movimenta a economia local.