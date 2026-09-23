O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá calor intenso e possibilidade de chuva nesta quarta-feira (23)

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 23/09/2026 às 08h00

A Região Norte terá uma quarta-feira (23) de calor intenso e variação de nebulosidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, as temperaturas máximas podem chegar a 39°C em Palmas, no Tocantins, e Porto Velho, em Rondônia.



Em Manaus, no Amazonas, a mínima prevista é de 27°C e a máxima chega a 37°C. A capital terá muitas nuvens durante a manhã, a tarde e a noite, com ventos fracos a moderados.

Em Rio Branco, no Acre, os termômetros variam entre 22°C e 35°C. O dia será de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e à noite. Durante a tarde, estão previstas pancadas de chuva.

Em Porto Velho, a temperatura fica entre 25°C e 39°C. A previsão indica muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã. À tarde, podem ocorrer pancadas de chuva, com nova possibilidade de chuva isolada durante a noite.

Em Belém, no Pará, a mínima será de 25°C e a máxima de 35°C. A capital terá poucas nuvens durante a manhã e a tarde, com aumento da nebulosidade à noite.

Já Macapá, no Amapá, terá temperaturas entre 25°C e 33°C. O céu fica com muitas nuvens pela manhã, poucas nuvens à tarde e possibilidade de chuva isolada durante a noite.

Em Boa Vista, em Roraima, os termômetros variam entre 27°C e 37°C. A previsão indica muitas nuvens durante o dia e poucas nuvens à noite.

Em Palmas, o calor será intenso. A máxima chega a 39°C, com poucas nuvens durante a tarde e a noite. A umidade relativa do ar pode chegar a apenas 20%.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).