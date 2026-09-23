Impulsionado por crescente apoio nas ruas, Célio Lopes acelera caravana e amplia presença no interior de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 23/09/2026 às 08h20

PORTO VELHO, RO – 22/09/26 – Com ritmo intenso de campanha e foco no diálogo direto com a população, o advogado Célio Lopes (UNIÃO BRASIL - 4412), candidato a deputado federal, realizou uma extensa maratona de viagens pelo interior de Rondônia nos últimos dias. Demonstrando fôlego e capilaridade política, o candidato percorreu diversas cidades estratégicas ao longo da BR-364 e municípios da Zona da Mata.

A caravana priorizou a proximidade com os moradores nas ruas, feiras livres, polos produtivos e encontros com lideranças comunitárias para alinhar as principais demandas que serão levadas à Câmara dos Deputados em Brasília. Célio também participou de entrevistas em várias emissoras de rádio locais.

Em todos os momentos, o candidato destacou a necessidade de um mandato que compreenda a diversidade socioeconômica de Rondônia, superando o distanciamento histórico entre as decisões tomadas na capital federal e as urgências sentidas por quem vive e produz no interior do estado.

A postura em campo reflete a premissa de sua campanha: a de que o representante público só compreende as demandas reais de cada região se estiver presente onde a vida acontece. O histórico recente do candidato respalda essa conexão popular: em sua estreia eleitoral em 2024, Célio Lopes surpreendeu o cenário político da capital ao conquistar quase 30 mil votos para a Prefeitura de Porto Velho, alcançando a terceira colocação logo em sua primeira disputa nas urnas.

"A política de verdade não se faz dentro de um gabinete refrigerado. Quem quer representar Rondônia em Brasília tem o dever moral de gastar sola de sapato, ir até a ponta e ouvir quem vive e trabalha aqui. Chegamos a percorrer quatro cidades em um dia porque cada aperto de mão e cada conversa em distrito nos mostra onde o poder público está falhando. Nosso lema é estar ‘mais perto de quem espera', porque o mandato pertence ao povo, e é o povo quem dita as prioridades", afirmou Célio Lopes durante encontro comunitário.

Nas conversas com moradores e lideranças, o candidato destacou que sua atuação legislativa em Brasília terá como eixos centrais duas frentes inegociáveis: a saúde pública e a defesa intransigente dos direitos dos trabalhadores. Como advogado especialista nas áreas trabalhista e previdenciária, Lopes enfatizou a necessidade de barrar retrocessos sociais e, simultaneamente, articular repasses federais urgentes para sanar a falta de remédios e aparelhamento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), gargalos históricos que atingem de forma ainda mais severa as comunidades distantes da capital.

O candidato também chamou atenção para a urgência de investimentos estruturantes na educação e na infraestrutura regional. Para Célio, o êxodo expressivo de jovens rondonienses que deixam o estado por falta de perspectivas profissionais só será contido com qualificação direcionada à demanda do mercado, garantindo que os cursos oferecidos atendam exatamente às funções e vagas que as empresas precisam preencher. Paralelamente, apontou o impacto danoso da precariedade logística sobre o agronegócio e a agricultura familiar, onde o alto custo do frete no escoamento consome grande parte da margem de lucro dos produtores.

"O produtor rondoniense acorda de madrugada, enfrenta sol e chuva, e quando vai escoar a produção vê o frete engolir todo o seu lucro por conta de estradas e acessos precários. Como deputado federal, meu papel será usar o preparo técnico da advocacia e da gestão pública para destravar recursos, cobrar melhorias logísticas e garantir que o trabalhador deste estado seja respeitado", pontuou o candidato.

Prioridades destacadas na maratona pelo interior:

• Reestruturação da saúde básica e distrital: Atuação firme junto aos ministérios em Brasília para assegurar o envio contínuo de recursos para aparelhamento e medicamentos essenciais às UBSs e postos de saúde das regiões mais isoladas do interior.

• Defesa irrestrita do trabalhador e da previdência: Proteção aos direitos sociais, previdenciários e trabalhistas com respaldo técnico-jurídico, garantindo dignidade a quem vive do próprio esforço no campo e na cidade.

• Logística eficiente e futuro para a juventude: Cobrança por obras estruturantes nas rodovias para baratear o frete da produção rural, aliada ao fortalecimento da educação técnica e incentivos para conter a saída de jovens do estado.