Prefeitura de Jaru promove rodada de palestras sobre cuidados com a saúde mental em diversas escolas do município

Por ASSESSORIA

Publicada em 23/09/2026 às 08h30

A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde – Semusa, está cumprindo um cronograma com diversas ações alusivas ao Setembro Amarelo, mês dedicado à valorização da vida e à conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental.

Nesta terça-feira (22), foi realizada uma palestra para alunos da escola de Ensino Fundamental Nilton de Oliveira Araújo. Na oportunidade, profissionais da Semusa e acadêmicos do curso de Psicologia da FIMCA – Jaru abordaram temas relacionados à saúde mental e à prevenção do suicídio.

Cerca de 90 estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental participaram da atividade e receberam orientações sobre o fortalecimento da autoestima, a importância de falar sobre os sentimentos e as formas de buscar ajuda profissional por meio da rede de atenção à saúde mental disponível no município.

As palestras acontecem em diversas escolas das redes municipal e estadual de ensino de Jaru, tendo os jovens como público-alvo. A iniciativa busca orientar os estudantes sobre os mecanismos de cuidado e prevenção relacionados à saúde mental.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Jaíne Barboza, falar sobre saúde mental no ambiente escolar é uma forma de fortalecer a autoestima dos jovens e aproximá-los dos serviços de apoio disponíveis no município. “Os jovens são um público muito importante para as ações do Setembro Amarelo. É fundamental que eles tenham acesso à informação, saibam reconhecer quando precisam de ajuda e conheçam os caminhos para buscar apoio. Dessa forma, contribuímos para a construção de uma sociedade mais acolhedora, solidária e comprometida com a valorização da vida”, afirmou.