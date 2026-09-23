CRAS promovem encontros sobre prevenção, saúde emocional e convivência

Por Natália Pessoa

Publicada em 23/09/2026 às 08h34

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), deu continuidade, nas últimas semanas, às atividades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). Os encontros do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) abordaram temas como prevenção ao uso de álcool e outras drogas, saúde emocional, autocuidado e relações familiares.

No CRAS São Francisco, o grupo Vidas que Inspiram participou de uma roda de conversa sobre os impactos do uso de álcool e outras drogas na família. O encontro tratou da prevenção, do cuidado e da importância de buscar ajuda. O assunto também foi trabalhado com as crianças dos grupos Turminha do Bem e Os Incríveis, em uma atividade educativa adequada à faixa etária.

No CRAS Morar Melhor, os grupos Felicidade Não Tem Idade, na Associação São Bernardo, e Inspirando Vidas, na Fundação Fama, participaram de encontros sobre saúde emocional na velhice, em alusão ao Setembro Amarelo. As conversas incentivaram a convivência, o fortalecimento dos vínculos e a atenção a sinais de sofrimento emocional, como tristeza persistente e isolamento. Na Fundação Fama, o grupo de adolescentes Adolescer também conversou sobre prevenção ao uso de drogas, escolhas e projetos de vida.

O CRAS Jardim dos Migrantes reuniu as crianças dos grupos Mundo Mágico e Estrelinhas Brilhantes, na Igreja Assembleia de Deus do Copas Verdes, para uma atividade sobre honestidade. Por meio de conversas e situações do dia a dia, elas refletiram sobre atitudes como falar a verdade, reconhecer erros e respeitar o que pertence aos outros.

Na mesma unidade, os adolescentes dos grupos Os Radicais e O Céu é o Limite participaram de uma roda de conversa sobre prevenção ao uso de álcool e outras drogas. A atividade foi conduzida pelo subtenente Paulo, do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), e abriu espaço para perguntas e troca de opiniões. Já o grupo de pessoas idosas Amigos Para Sempre conversou sobre limpeza e organização da casa, com orientações voltadas à saúde e à prevenção de quedas e acidentes domésticos.

No CRAS Rodamoinho, o grupo de mulheres do SCFV participou do encontro “Eu Comigo Mesma”, dedicado ao autoconhecimento, à autoestima e ao autocuidado. O grupo Melhor Idade conversou sobre formas de viver bem após os 60 anos, incluindo cuidados com a saúde, relações sociais e atividades cotidianas.

Além dos encontros, a Semasf, por meio do programa Acessuas Trabalho, iniciou no CRAS Jardim dos Migrantes a oficina Excelência em Atendimento e Vendas, em parceria com o Senac. A formação aborda comunicação, negociação e atendimento ao cliente, com o objetivo de ampliar as oportunidades de trabalho dos participantes.

As atividades fazem parte do trabalho contínuo dos CRAS para criar espaços de convivência, orientação e fortalecimento de vínculos em diferentes fases da vida.

