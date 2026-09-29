O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá terça-feira (29) de calor intenso e variação de nebulosidade

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 29/09/2026 às 07h50

A Região Norte terá uma terça-feira de calor e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva em diversas áreas. Em algumas localidades, as precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas, principalmente durante a tarde e a noite.

Em Boa Vista, a temperatura varia entre 27°C e 37°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas.



Em Manaus, os termômetros ficam entre 27°C e 35°C, com possibilidade de pancadas e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia.

Em Porto Velho, a mínima prevista é de 25°C e a máxima chega a 37°C, também com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Rio Branco terá temperaturas entre 23°C e 35°C, com chuva e trovoadas isoladas durante o dia.

No Pará, Belém registra mínima de 25°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã e à tarde.

Macapá terá entre 25°C e 37°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas à tarde.



Já Palmas terá calor mais intenso, com temperaturas entre 25°C e 39°C e variação de nebulosidade ao longo do dia.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).