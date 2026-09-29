O TEMPO E A TEMPERATURA: Norte terá terça-feira (29) de calor intenso e variação de nebulosidade

A Região Norte terá uma terça-feira de calor e variação de nebulosidade, com possibilidade de pancadas de chuva em diversas áreas. Em algumas localidades, as precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas, principalmente durante a tarde e a noite.
Em Boa Vista, a temperatura varia entre 27°C e 37°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã. À tarde e à noite, há previsão de pancadas de chuva e trovoadas.
Em Manaus, os termômetros ficam entre 27°C e 35°C, com possibilidade de pancadas e trovoadas isoladas ao longo de todo o dia.
Em Porto Velho, a mínima prevista é de 25°C e a máxima chega a 37°C, também com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. Rio Branco terá temperaturas entre 23°C e 35°C, com chuva e trovoadas isoladas durante o dia.
No Pará, Belém registra mínima de 25°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã e à tarde.
Macapá terá entre 25°C e 37°C, com possibilidade de chuva isolada pela manhã e pancadas à tarde.
Já Palmas terá calor mais intenso, com temperaturas entre 25°C e 39°C e variação de nebulosidade ao longo do dia.
5 motivos para acompanhar as previsões do tempo
Agricultura: garantia de uma boa colheita;
Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;
Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;
Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;
Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.
Importância das observações meteorológicas no INMET
As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).
As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
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