Foco em resultados: Jean Oliveira destaca ações para o desenvolvimento de Nova Mamoré

Por Paulo Ricardo

Publicada em 29/09/2026 às 08h10

Estradas vicinais recuperadas, equipamentos agrícolas entregues e melhorias que chegam diretamente à população. É com esse histórico de ações que o candidato a deputado estadual, Jean Oliveira, vem percorrendo os municípios e apresentando uma trajetória marcada pela experiência e busca por recursos para atender demandas essenciais. No sábado (26), ele participou de uma extensa agenda em Nova Mamoré, onde manteve reuniões com comunidades, lideranças e apresentou recursos destinados ao município, por meio de emenda parlamentar.

O volume de recursos destinado por Jean Oliveira (que busca o quinto mandato), para o município de Nova Mamoré ultrapassa R$ 38 milhões. Entre as ações estão: a recuperação de estradas vicinais, mais de R$ 11 milhões; aquisição de drone agrícola, R$ 700 mil; construção da escola Onorina se Souza, mais de R$ 1,2 milhão; urbanização e construção da pista de caminhada, mais de R$ 4 milhões, aquisição de Bloquetes, mais de R$ 1,5 milhão; aquisição de medicamentos, R$ 5,9 milhões; bem como recursos que atenderam outras áreas de Nova Mamoré.

VISITAS E DIÁLOGOS

Em Nova Mamoré, Jean Oliveira, juntamente com o prefeito Marcélio Brasileiro, iniciaram a agenda com uma reunião no Assentamento Tiago Campim, Linha 21. Em seguida, foi realizada visita à Aldeia Ribeirão, sendo destacada a cultural dos povos originários da região. No período da tarde, Jean Oliveira participou da concentração da 3ª Cavalgada do Produtor Rural, no distrito de Nova Dimensão, destacando a força da atividade pecuária e da produção rural na região.

“Em Nova Mamoré, construímos uma relação de respeito, parceria e compromisso. Cada recurso destinado ao município representa uma demanda que conseguimos transformar em ação concreta: estrada recuperada, escola construída, equipamento para o produtor rural. Isso comprova que nossa trajetória é feita de trabalho, responsabilidade e resultados que a população pode ver e acompanhar”, destacou Jean Oliveira.

A agenda também contou com uma reunião com moradores na região central do município. Durante o encontro, o prefeito Marcélio Brasileiro destacou a importância de avaliar a trajetória e os resultados alcançados com os recursos destinados ao município. “É momento de gratidão por quem verdadeiramente tem olhado para Nova Mamoré e mantido um trabalho com seriedade”, afirmou o prefeito.

Ao encerrar a agenda em Nova Mamoré, Jean Oliveira reforçou que sua trajetória é construída com presença nos municípios, diálogo com a população e resultados concretos, além de ressaltar o fortalecimento da candidata a deputada federal, Márcia Oliveira. Em busca da reeleição, Jean Oliveira enfatizou o compromisso de continuar trabalhando para transformar demandas em investimentos e contribuir para o desenvolvimento de Rondônia.

Foto: Magno Imajo