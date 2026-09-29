Maurício Carvalho articula mais de R$ 34 milhões para construção de creches em Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 29/09/2026 às 08h10

Garantir uma vaga na creche muda mais do que a rotina de uma criança. Para milhares de famílias, significa também poder trabalhar com tranquilidade, sabendo que os filhos estão em um ambiente seguro, adequado e preparado para contribuir com seu desenvolvimento. Com esse olhar, o deputado federal e candidato à reeleição Maurício Carvalho (Federação União Progressista) articulou mais de R$ 34 milhões para a construção de oito novas creches em Rondônia.

As unidades serão construídas em Rolim de Moura, Vilhena, Guajará-Mirim, Chupinguaia, Pimenta Bueno, Cacoal, Candeias do Jamari e Alto Paraíso. O investimento total chega a R$ 34.058.403,52. Em Vilhena e Pimenta Bueno, as obras já estão em andamento. Para Maurício, ampliar a oferta de vagas na educação infantil significa olhar ao mesmo tempo para a formação das crianças e para a realidade de pais e mães que dependem desse serviço para trabalhar e garantir a renda da família.

“Creche não é apenas sobre cuidar de uma criança enquanto os pais trabalham. É sobre educação, desenvolvimento e também sobre dar tranquilidade para uma família seguir a sua rotina sabendo que o filho está seguro e bem cuidado. Quando investimos na primeira infância, estamos cuidando das crianças, mas também criando condições para que pais e mães possam trabalhar e buscar uma vida melhor”, destacou Maurício.

A proposta para os próximos anos é continuar buscando investimentos para ampliar a estrutura da educação infantil nos municípios. “Já conseguimos viabilizar recursos para oito novas creches e duas delas já estão saindo do papel. Mas ainda existem muitas famílias esperando por uma vaga. Quero continuar trabalhando para ampliar esse acesso, porque toda criança merece um espaço de qualidade para começar sua formação e toda família merece ter essa segurança”, concluiu.