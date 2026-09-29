SINJUR inaugura complexo com hotel de trânsito em Vilhena e cumpre promessa de campanha da gestão atual

Por SINJUR

Publicada em 29/09/2026 às 08h23

O Sindicato dos Trabalhadores no Poder Judiciário do Estado de Rondônia (SINJUR) inaugurou, neste domingo (27/09), um complexo de obras em Vilhena (Salão de Eventos, Hotel de Trânsito e Sede Residencial), cumprindo uma das principais promessas de campanha da chapa "Sinjur Somos Todos Nós". A solenidade contou com a presença da diretoria e de sindicalizados que marcaram o momento histórico para a categoria.

O mestre de cerimônias da solenidade de entrega e descerramento da placa de inauguração foi o colega de Vilhena, José Antônio, que abrilhantou o evento com seu talento. Os ex-presidentes do SINJUR Antoninho Lima e Francisco Roque estiveram presentes. Também foi chamado para homenagem o colega Douglas (ex presidente da Associação de Servidores de Vilhena). Nas palavras de Rafael Campanha, Diretor de Comunicação do SINJUR: “agradecemos imensamente ao Douglas por toda ajuda que nos deu e por acreditar neste projeto. Este patrimônio é do filiado, aproveitem!”

A iniciativa representa a implantação do primeiro hotel de trânsito do município, com um projeto que entregou seis chalés, salão de eventos e uma casa que é a sede da unidade, ampliando significativamente a estrutura de apoio aos filiados que se deslocam a serviço para a região.

A entrega da obra marca um avanço concreto na expansão dos serviços oferecidos pelo sindicato, garantindo mais conforto, acolhimento e economia aos servidores do Poder Judiciário que precisam de hospedagem no cone sul do estado — uma necessidade histórica da categoria que, a partir de agora, conta com uma solução própria e de qualidade.

O hotel de trânsito de Vilhena é mais uma entrega da atual gestão do SINJUR em defesa da valorização e do bem-estar dos servidores do Judiciário rondoniense. Nas palavras de Campanha: “obra é legado”.