O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva e trovoadas atingem parte da Região Norte nesta sexta-feira (25)

Por Viviane Bessa

Publicada em 25/09/2026 às 08h00

A sexta-feira (25) será de instabilidade em parte da Região Norte, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas em áreas do Tocantins, Roraima e Amazonas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, Palmas terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros variam entre 23°C e 36°C. A instabilidade também alcança áreas do centro e sul do estado.

No Pará, Belém terá muitas nuvens, com mínima de 24°C e máxima de 35°C. No interior, a nebulosidade predomina em grande parte do estado, com condições de chuva em áreas do oeste e sudoeste paraense.

No Amapá, Macapá registra mínima de 25°C e máxima de 34°C, com muitas nuvens. A condição de maior nebulosidade também predomina em outras áreas do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá mínima de 27°C e máxima de 36°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. A instabilidade se estende por outras áreas do estado.

No Amazonas, Manaus terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas ficam entre 27°C e 34°C. A chuva também ocorre em diferentes áreas do centro e oeste do estado.

Em Rondônia, Porto Velho terá mínima de 26°C e máxima de 37°C, com pancadas de chuva isoladas. A instabilidade também aparece em áreas do norte e oeste do estado.

No Acre, Rio Branco terá temperaturas entre 22°C e 35°C, com possibilidade de chuva isolada. A condição também é prevista para áreas do leste e centro do estado.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).