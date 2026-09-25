Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual da Prefeitura é transferida para segunda-feira (28)

Por Assessoria

Publicada em 25/09/2026 às 08h28

A Prefeitura de Jaru transferiu para a próxima segunda-feira (28), às 19h, a realização da Audiência Pública para apresentação do Projeto de Lei Orçamentária Anual – PLOA, que estava prevista para esta sexta-feira (25).

A audiência acontecerá no auditório da Câmara de Vereadores e terá como objetivo apresentar a previsão de receitas e despesas do município para o próximo ano, em cumprimento ao disposto no artigo 48 da Lei Complementar nº 101, da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

A audiência é aberta à participação da população, que poderá acompanhar o evento presencialmente ou de forma on-line, por meio da transmissão ao vivo no perfil oficial da Prefeitura de Jaru no Facebook.