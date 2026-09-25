Capacitação integra equipes da saúde para agilizar atendimentos de urgência

Por Natália Pessoa

Publicada em 25/09/2026 às 08h23

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou uma capacitação para alinhar o atendimento a pacientes em situações de urgência. Participaram profissionais das unidades básicas de saúde (UBS), do Creami, do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), da equipe eMulti e de outros departamentos e setores da Atenção Básica, além de gestores.

O encontro reuniu médicos, enfermeiros, nutricionistas, psicólogos e fisioterapeutas. Um dos temas foi como as equipes das unidades de saúde devem agir diante de uma emergência e solicitar apoio ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A integração entre os serviços permite que os profissionais conheçam os mesmos procedimentos e saibam a quem recorrer em cada situação. Com os fluxos alinhados, a comunicação entre as equipes fica mais ágil, o que ajuda a reduzir o tempo de resposta e a encaminhar o paciente ao atendimento adequado.

Segundo o diretor-geral do Samu, Rodrigo Rodrigues, o objetivo é alinhar a rede de urgência do município para que o paciente seja atendido no lugar certo e na hora certa.

A programação também incluiu discussão de casos clínicos e atividades práticas de ressuscitação cardiopulmonar (RCP).

