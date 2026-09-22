O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva atinge parte da Região Norte nesta terça-feira (22)

Por Viviane Bessa

Publicada em 22/09/2026 às 08h00

A Região Norte terá períodos de muitas nuvens e ocorrência de chuva em parte dos estados nesta terça-feira (22). As temperaturas permanecem elevadas, com máximas acima dos 35°C em cinco das sete capitais, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, o tempo fica com poucas nuvens em Palmas, onde os termômetros variam entre 26°C e 39°C. A condição de menor nebulosidade também predomina em grande parte do estado.

No Pará, Belém terá muitas nuvens com chuva isolada, com mínima de 24°C e máxima de 32°C. A chuva se concentra principalmente no norte e nordeste do estado, enquanto áreas do centro e sul paraense apresentam menor possibilidade de precipitação.

No Amapá, a previsão para Macapá é de muitas nuvens com chuva isolada. A temperatura varia de 24°C a 35°C. A condição de chuva também alcança outras áreas do leste e norte do estado.

Em Roraima, Boa Vista terá muitas nuvens, com mínima de 27°C e máxima de 37°C. No restante do estado, predomina a nebulosidade, com áreas de menor cobertura de nuvens principalmente no norte roraimense.

No Amazonas, Manaus registra muitas nuvens e temperaturas entre 27°C e 37°C. Há mudança nas condições principalmente no oeste e sudoeste do estado, onde aumenta a ocorrência de pancadas de chuva, enquanto áreas mais ao norte apresentam menor possibilidade de precipitação.

Em Rondônia, Porto Velho terá muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, com mínima de 24°C e máxima de 38°C. A instabilidade também alcança principalmente o oeste e o sul do estado.

No Acre, Rio Branco terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas. Os termômetros ficam entre 23°C e 35°C. A mesma condição se estende por boa parte do oeste e centro do estado, com ocorrência de chuva e possibilidade de trovoadas.

O QUE É PRECIPITAÇÃO?

A radiação solar e o vento promovem a evaporação; o vapor resfriado condensa em núcleos, formando nuvens e, quando as gotículas ou cristais crescem o suficiente, ocorre precipitação. Considera-se precipitação toda água líquida ou sólida que cai das nuvens e alcança o solo (garoa, chuva, chuva/garoa congelante, neve, granizo, graupel, etc.). Sua quantidade é medida por pluviômetro (com registro contínuo via pluviógrafo) e expressa preferencialmente em milímetros.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).