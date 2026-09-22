Por SINDAFISCO

Publicada em 22/09/2026 às 08h21

Informe – ELEIÇÕES SINDAFISCO 2026

O Sindafisco informa aos seus filiados sobre o processo eleitoral da entidade, conduzido pela Comissão Eleitoral, conforme o Edital nº 001/2026.

FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE

FICHA_DE_QUALIFICAO_DE_CANDIDATO 2026

Os candidatos deverão apresentar a Ficha de Qualificação, conforme as exigências e orientações estabelecidas no edital.

Fique atento aos prazos, documentos e procedimentos do processo eleitoral.

Comissão Eleitoral