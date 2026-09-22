Informe – ELEIÇÕES SINDAFISCO 2026
O Sindafisco informa aos seus filiados sobre o processo eleitoral da entidade, conduzido pela Comissão Eleitoral, conforme o Edital nº 001/2026.
FICHA DE QUALIFICAÇÃO DO CANDIDATO ESTÁ DISPONÍVEL NO SITE
FICHA_DE_QUALIFICAO_DE_CANDIDATO 2026
Os candidatos deverão apresentar a Ficha de Qualificação, conforme as exigências e orientações estabelecidas no edital.
Fique atento aos prazos, documentos e procedimentos do processo eleitoral.
Comissão Eleitoral
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