O TEMPO E A TEMPERATURA: chuva atinge parte da Região Norte nesta quinta-feira (24)

Por Viviane Bessa

Publicada em 24/09/2026 às 08h00

Nesta quinta-feira (24), o tempo varia entre muitas nuvens e ocorrência de chuva em diferentes áreas da Região Norte, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, há possibilidade de chuva isolada em parte do estado, enquanto outras áreas permanecem com muitas nuvens. Em Palmas, a previsão também indica possibilidade de chuva isolada, com temperaturas entre 26°C e 38°C.

No Pará, predominam muitas nuvens, com áreas de pancadas de chuva isoladas, principalmente no oeste e sudoeste do estado. Em Belém, os termômetros variam de 24°C a 34°C, com muitas nuvens.

No Amapá, a maior parte do estado terá muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no norte do estado. Em Macapá, a mínima será de 25°C e a máxima de 34°C, com muitas nuvens.

Em Roraima, a previsão aponta pancadas de chuva e trovoadas isoladas em grande parte do estado. Boa Vista terá temperaturas entre 26°C e 35°C, sob a mesma condição.

No Amazonas, há pancadas de chuva e trovoadas isoladas em diferentes áreas, com condições mais intensas em parte do oeste do estado. Em Manaus, a mínima será de 28°C e a máxima chega a 38°C, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Em Rondônia, há possibilidade de chuva isolada em parte do estado, além de áreas com pancadas de chuva. Em Porto Velho, os termômetros ficam entre 25°C e 37°C, com possibilidade de chuva isolada.

No Acre, a previsão indica possibilidade de chuva isolada, com áreas de maior instabilidade no oeste do estado. Em Rio Branco, a temperatura varia entre 22°C e 34°C, também com possibilidade de chuva isolada.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).