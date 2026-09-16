O TEMPO E A TEMPERATURA: calor intenso e pancadas de chuva marcam a quarta-feira (16) na Região Norte

Por Viviane Bessa

Publicada em 16/09/2026 às 08h00

A quarta-feira (16) será de calor expressivo e tempo abafado em toda a Região Norte, com as temperaturas máximas chegando aos 40°C. Enquanto a instabilidade associada ao calor e à umidade espalha pancadas de chuva e trovoadas por grande parte do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, o tempo firme com céu encoberto predomina no extremo leste regional, entre o Amapá e o litoral do Pará.

No Amazonas, o dia segue abafado e com instabilidade generalizada. No oeste e noroeste do estado, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Já na faixa central, leste e sul amazonense, o quadro é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Manaus, os termômetros oscilam entre 27°C e 37°C, sob muitas nuvens com pancadas de chuva.

No Pará, as condições climáticas variam entre as regiões. No centro, leste, nordeste e no Arquipélago do Marajó, o céu fica com muitas nuvens, sem registro de chuva. No sudoeste e oeste paraense, ocorrem muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas. Em Belém, os índices ficam entre 24°C e 35°C, com muitas nuvens.

No Acre, a previsão aponta muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em todo o território estadual. Na capital, Rio Branco, a mínima registrada é de 20°C e a máxima alcança 34°C, com muitas nuvens com chuva isolada.

Em Rondônia, o ar quente favorece pancadas de chuva em todo o estado. No norte e centro rondoniense, o tempo apresenta muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, padrão observado em Porto Velho, onde a temperatura varia de 24°C a 35°C. Já no sul e sudeste do estado, ocorrem muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

No Tocantins, as altas temperaturas ditam o ritmo do dia, com predomínio de muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada na maior parte das áreas. Em Palmas, a tarde registra o maior pico térmico da região, com mínima de 24°C e máxima de 40°C, sob muitas nuvens com possibilidade de chuva isolada.

Em Roraima, o dia transcorre com muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas cobrindo o estado. Em Boa Vista, a mínima fica em 27°C e a máxima chega aos 37°C, com muitas nuvens com chuva isolada.

No Amapá, o padrão meteorológico segue uniforme, marcado apenas pela presença de muitas nuvens e ausência de precipitações. Em Macapá, a temperatura mínima é de 25°C e a máxima alcança os 33°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).