No Cone Sul, Fátima Cleide leva o debate para perto dos trabalhadores e reforça defesa dos interesses de Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 09h15

O debate sobre o futuro de Rondônia ganhou espaço nas cidades do Cone Sul durante a agenda da candidata a deputada estadual Fátima Cleide, que esteve em Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras e Colorado do Oeste. A programação foi marcada por reuniões com eleitores, associações, trabalhadores e representantes do setor madeireiro.

Mais do que cumprir uma agenda política, a proposta foi estabelecer um diálogo direto com quem vive diariamente os desafios do interior de Rondônia. Nas reuniões, trabalhadores e representantes de diferentes setores tiveram espaço para apresentar suas preocupações, demandas e expectativas.

Entre os assuntos discutidos estiveram temas que ultrapassam os limites municipais e fazem parte do debate sobre o futuro do Estado e do país, como soberania nacional, democracia, educação e o combate à violência contra as mulheres.

Diálogo com quem movimenta a economia

A agenda também incluiu encontros com associações e trabalhadores do setor madeireiro, aproximando o debate político da realidade de quem está diretamente ligado à produção e à geração de renda nos municípios.

A conversa com esses segmentos buscou compreender as dificuldades enfrentadas no dia a dia e ouvir aqueles que conhecem de perto os desafios da atividade econômica no interior.

A passagem pelo Cone Sul reforçou ainda a importância de levar o debate para além dos grandes centros. Em cada município, a candidata encontrou realidades diferentes, mas também preocupações que se repetem entre os trabalhadores e moradores da região.

Uma agenda de escuta e participação

Ao reunir eleitores, trabalhadores e representantes de diferentes setores, Fátima Cleide reforçou um discurso baseado na participação popular e na defesa dos interesses de Rondônia.

A agenda por Cabixi, Corumbiara, Cerejeiras e Colorado do Oeste colocou no centro das discussões temas sociais, econômicos e políticos que fazem parte da vida da população.

A caminhada pelo interior segue mostrando que, para construir um projeto de Estado, é preciso estar presente nos municípios, ouvir a população e transformar as demandas apresentadas pelos trabalhadores em pauta de debate.