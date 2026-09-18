Márcio Nogueira cobra “mesma régua” para Moraes; Expedito aposta no “Lula lá, Netto aqui”; e Bagattoli quer CPI do Banco Master

Por Sérgio Pires

Publicada em 18/09/2026 às 08h11

TODOS OS ADJETIVOS PARA A PALAVRA VERGONHA NÃO SINTETIZAM O QUE ACONTECEU NO STF NESTE 15 DE SETEMBRO

Humilhação. Constrangimento. Vexame. Desonra. Rebaixamento. Enxovalho. Opróbrio. Ignomínia. Demérito. Aviltamento. Desdouro. São onze adjetivos que o Google ensina, que podem ser utilizados como sinônimos de Vergonha!

Provavelmente todo este pacote de triste palavreado poderia ser usado, ao mesmo tempo e, mesmo assim, não se contaria toda a história do que representou a pantomima que se realizou no STF, nesta fatídica e lamentável terça-feira, 15 de setembro de 2026.

"Eu peço desculpa ao povo brasileiro por talvez ter esperado de mim uma postura diferente. Mas acho que todos nós aqui queríamos a mesma coisa, que era tentar resolver. E as questões não foram resolvidas e foram crescendo demais. Portanto, estou pedindo desculpas ao presidente do Supremo, a todos os colegas, mas ao povo brasileiro, porque realmente queria ter sido melhor e poder ter ajudado a acalmar as coisas e não consegui".

O mea culpa da ministra Cármem Lúcia (sim, ela fez bem em pedir desculpas, porque tem muita responsabilidade também sobre o que se passa no STF) resume um pouco do sentimento de frustração de grande parte da população do país, ao observar a vergonhosa posição de vários ministros, certamente tementes a Alexandre de Moraes, num evento que a História brasileira deveria apagar da memória, para não reviver a vergonha.

Quando o ministro amigo pessoal do presidente Lula, o comunista Flávio Dino, tentou imputar ao acusador os crimes apontados contra o acusado, tudo ficou muito claro. Piorou muito quando o presidente do Tribunal, Edson Fachin, permitiu que o principal envolvido no escândalo do Banco Master, seu colega Alexandre de Moraes, pudesse votar num processo em que ele é apontado como envolvido até o pescoço. Foi a pá de cal na esperança de que poderíamos ver o STF voltando a ser um tribunal respeitado pelos brasileiros.

A tentativa de Fachin de fazer uma sessão pública para colocar em julgamento aquele que é apontado como defensor e uma espécie de funcionário de Daniel Vorcaro dentro do Supremo, foi um tiro que saiu pela culatra. Moraes negou tudo, embora nem uma palavra sobre o contrato de 129 milhões de reais do escritório da sua esposa com o Banco Master. E ainda disse que a tentativa de julgá-lo, fazia parte do golpe do 8 de Janeiro.

Este tipo de absurdo, ao invés de fazer com que os demais ministros se insurgissem contra o colega que estava sendo acusado, trouxeram solidariedade ao envolvido no maior esquema de corrupção da história do país. Foi, enfim, um teatro de horrores, escancarando ao país ao menos a ponta do iceberg sobre a forma como funciona o STF e as decisões de uma maioria ideológica e que adapta a Constituição às suas crenças pessoais.

Ficou muito claro. O Brasil é uma coisa, o STF é outra, completamente diferente do que o país precisa e exige!

PRESIDENTE DA AOB CONFRONTA MORAES: ELE NÃO ACEITA UM TIPO DE DEFESA PARA OS OUTROS, MAS USA QUANDO É EM SUA DEFESA

Ainda sobre as decisões do STF e do ministro Alexandre de Moraes, vale a pena acompanhar um vídeo divulgado pelo presidente da OAB de Rondônia, o competente advogado Márcio Nogueira. Nele, Nogueira questiona: “E se a defesa de Alexandre de Moraes fosse julgada pelos argumentos do próprio Alexandre de Moraes?”

O advogado rondoniense explica: “primeiro, porque ele foi determinante para estabelecer critérios duros para rejeitar a defesa de outros réus. Vamos fazer um teste: Moraes na defesa diz que a investigação é nula, na Ação Penal 2422. Ele decidiu que não basta haver nulidade. É preciso demonstrar prejuízo real e efetivo”.

Nogueira traz outro argumento para debate. “Moraes na defesa diz que houve quebra na cadeia de custódia. Mas como juiz da Ação Penal 2668, rejeitou o mesmo argumento, porque, segundo ele, não foi demonstrada a manipulação da prova”.

Mais um argumento confrontado: “Moraes na defesa, diz que o relatório seria uma farsa politicamente direcionada e pode ter contado até com participação estrangeira. Mas, como juiz, Moraes já deixou uma frase que serve perfeitamente para atestar esta afirmação. Disse que o Estado de Direito não tolera meras conjecturas e ilações”.

Depois de afirmar que Moraes tem direito a ampla defesa, Márcio Nogueira deixa a questão final, para raciocínio de todos: “os argumentos que ele considerou insuficientes quando vinham dos outros réus, passam a ser suficientes quando o réu é ele próprio”?

Ou seja, para Nogueira, “ele tem direito à mesma régua que aplicou quando era o juiz!”

SURPRESA: HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO COMEÇA A REALIZAR CONSULTAS E EXAMES JÁ NA SEMANA QUE VEM

Há sim o que comemorar. A área da saúde, sempre deficiente na Capital, começa a ganhar um grande reforço para atendimento à população. E bem antes do que se poderia esperar. Em alguns dias, começa a funcionar a primeira etapa de atendimento do no novo Hospital Municipal Universitário, numa parceria da Prefeitura da Capital com a Unir, mas com a estrutura, custos e atendimentos bancados pelo governo federal. Todos os atendimentos serão gratuitos, via SUS. Uma fila de até 19 mil pessoas, que estão aguardando consultas e pedidos de exames, será atendida através do sistema de regulação.

Nesta semana, um personagem porto-velhense apaixonado por saúde pública e com uma longa história dedicada a ela, veio de Brasília à sua cidade, agora como autoridade federal, para anunciar a boa nova. Trata-se de Williames Pimentel, ex-secretário estadual da Sesau e ex-secretário municipal da Semusa, hoje uma autoridade na área federal, respondendo pela Agesus, órgão ligado diretamente ao Planalto. Ele estava acompanhado do dr. Diego Ferreira, diretor executivo da AgeSus na visita ao prédio do antigo Hospital das Clínicas, que será aberto ao primeiro sistema de atendimento: a realização de consultas e exames, para diagnóstico.

Inicialmente, a inauguração oficial deste novo serviço, num hospital municipal que Porto Velho esperava há mais de um século, está agendada para o próximo dia 26, um sábado, mas a data deve ser confirmada pelo prefeito Léo Moraes. O ex-secretário de saúde da Capital, Jaime Gazola, que também batalhou para que o projeto do Hospital Municipal Universitário pudesse se tornar realidade, comemorou o anúncio do início das atividades, em tão pouco tempo.

Nesta semana, além da chega de móveis e equipamentos, está sendo concluída a pintura do prédio. A Prefeitura ficará responsável pela regulação do atendimento; uma linha de cuidados assistenciais e “acima de tudo”, segundo Pimentel, fazer com que o paciente de Porto Velho tenha um atendimento ambulatorial, exame de apoio diagnóstico, fechar o diagnóstico e definir os encaminhamentos para o tratamento”, explica Pimentel.

COMEÇAM OS DEBATES DECISIVOS, QUE PODEM ESQUENTAR UM POUCO MAIS A CAMPANHA (QUASE) FRIA AO GOVERNO DE RONDÔNIA

A contar com esta sexta-feira, dia 18 de setembro, faltam exatamente 17 dias para as eleições gerais. No mesmo período da última campanha para a Presidência e para o Governo de Rondônia, tudo já fervilhava. Na última quinzena de setembro de 2022, havia apenas cinco candidatos ao Governo (hoje são seis), pelo menos quatro nomes ainda sonhavam com o segundo turno.

A disputa presidencial entre Lula e Jair Bolsonaro mobilizava o país. Aqui no Estado, só Pimenta de Rondônia não tinha chances de chegar ao segundo turno. Marcos Rogério liderava, Marcos Rocha vinha perto, ambos seguidos por Léo Moraes e Daniel Pereira. Quem iria para o segundo turno?

O último debate da SICTV, realizado em 21 de outubro de 2022, a nove dias da decisão, reuniu o atual governador e o senador que concorre novamente à principal cadeira do Palácio Rio Madeira/CPA. Foi naquele debate em que Rogério foi agressivo e Rocha mais modesto e humilde, que se diz que o atual Governador virou sobre seu concorrente.

Agora, na segunda-feira, dia 21, ocorre mais um grande debate na SICTV, que pode esquentar um pouco essa até aqui fria disputa ao Governo. Todos os seis candidatos já confirmaram presença. O mediador será o conhecido jornalista Cícero Moura. Ele também comandará o debate da SICTYV no segundo turno, marcada para dia 13 de outubro próximo.

Nesta sexta, também tem confronto entre os candidatos. Será um chamado Debate Show, promovido pelo site Rondoniaovivo, numa área especialmente destinada ao evento, dentro da Praça Madeira/Mamoré, no centro da Capital.

HILDON FALA DAS SUAS REALIZAÇÕES EM PORTO VELHO E QUER APLICAR EXPERIÊNCIA E TRABALHO NO GOVERNO DE RONDÔNIA

Hildon Chaves tem resultados para mostrar. Sabe administrar. É gestor. Promete um novo Hospital de Urgência e Emergência em dois anos e meio. Garante combate à corrupção. Lembra dos mais de 800 quilômetros de asfalto em Porto Velho. Faz questão de recordar que construiu o que ele chama de a mais bela Rodoviária do brasil, em um ano e meio. E agora quer aplicar toda esta experiência e realizações, caso chegue ao Governo.

Estes e outros temas fizeram parte da Sabatina que o candidato participou, nesta semana, na SICTV/Rondônia. Conversando com Cícero Moura, Erik Araújo e Sérgio Pires, o ex-prefeito Hildon Chaves falou dos seus planos que incluem mudanças na segurança pública e na revitalização de estradas estaduais, entre várias outras questões.

Hildon também falou sobre suas andanças no Estado e afirma que já percorreu praticamente todos os municípios. Seu nome, muito mais conhecido na Capital, também começa a crescer no interior, informa. Discorreu sobre o Orçamento do Estado, sobre novos investimentos e lembrou que em seu governo, conseguiu recuperar o sentimento de pertencimento da população de Porto Velho em relação à sua cidade.

Hildon diz que sua campanha está em ascensão e que os números das últimas pesquisas comprovam isso. Hildon Chaves concorre ao Governo pela Federação União Brasil/Progressistas e tem como vice o deputado estadual Cirone Deiró.

EXPEDITO NETTO DEFENDE REELEIÇÃO DE LULA E DIZ ESTAR PRONTO PARA GOVERNAR RONDÔNIA

Lula lá, Expedito Netto aqui! O candidato do PT ao Governo de Rondônia tem seus projetos na ponta da língua e garante que, com Lula em mais um mandato e ele, Expedito Netto, comandando Rondônia, vamos avançar muito mais. Ao participar de sabatina na SICTV/Rondônia, nesta semana, ele defendeu o que chamou de pesados investimentos do atual governo federal e defendeu programas para desenvolver a terra onde ele nasceu.

“Nasci na política. Fui deputado federal por dois mandatos. Conseguiu muitos avanços para nosso Estado. Tenho experiência e estou preparado para governar, diz Netto, além de destacar que “os técnicos consideraram meu Plano de Governo como o melhor entre todos!”

Ele explica que todos os seus planos, explicitados no projeto de governo, são claros e, mais que isso, mostram claramente de onde sairão os recursos. Ele defende que o eleitor olhe, ouça, analise sobre em quem vai votar neste 4 de outubro e faz questão de ressaltar que respeita todos os posicionamentos ideológicos e partidários. Mas garante: está pronto para governar.

Expedito Netto diz que há 75 mil pequenos produtores no Estado, que precisam e terão apoio em seu governo. Mas sublinha: o agronegócio como um todo é importante para a economia do Estado e, da mesma forma, será respeitado.

A diferença, hoje, acentua, é que as leis ambientais estão cada vez mais rigorosas e, por isso, é importante se investir em tecnologia no campo, para lima convivência pacífica entre a produção e o respeito ao meio ambiente.

Lula lá, Expedito Netto aqui, é o que ele pede!

ASFALTO NA BR 319: ATÉ A ELEIÇÃO, A OBRA NÃO PARA. O QUE NÃO SE SABE É O QUE VAI ACONTECER DEPOIS...

Ah, a eleição! Ela pode até fazer milagres. Um deles é o esforço do governo federal em mostrar que agora, depois de décadas, o asfaltamento da BR 319, de Porto Velho até Manaus, vai sim ser concluído. E isso inclui o famigerado Trecho do Meio, de cerca de 450 quilômetros, que, durante todo este tempo, se tornou um grande pesadelo para os motoristas que ousaram enfrentá-lo.

Nesta semana, por exemplo, o Dnit recebeu uma injeção de 10 milhões de reais para o andamento da obra. E ela está mesmo andando, depois de todos os embates jurídicos, apoiados por parte do Ministério Público Federal e do Judiciário, aliados aos grandes interesses das ONGs internacionais, que não querem ver a obra pronta.

Para dar sequência ao reasfaltamento da famosa Rodovia, o presidente Lula precisam inclusive, desautoriza sua ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, aquela que disse que não se poderia asfaltar uma Rodovia no meio da selva “apenas para passear de carro”. Com a ojeriza da região de onde nasceu politicamente, Marina tenta ser senadora por São Paulo, porque no Acre, sua terra natal, não se elege nem para síndica de edifício.

Nesta semana, motoristas que transitavam na BR 319 entre Humaitá e Realidade, divulgaram vídeos e fotos do asfalto sendo feito num trecho de aproximadamente 18 quilômetros.

Quem já viu este filme muitas vezes, ainda está cético sobre se a obra vai sair mesmo até o final. Neste momento, contudo, há uma certeza: até a eleição, a obra não para. Depois, vamos ver...

BAGATOLLI EXIGE ABERTURA DA CPI DO BANCO MASTER E COBRA ALCOLUMBRE POR NÃO DAR ANDAMENTO AO PEDIDO

Não está fácil para o covarde presidente do Senado, Davi Alcolumbre, continuar sentado em cima de propostas como as de impeachmnent do ministro Alexandre de Moraes e dos pedidos de instalação de uma CPI sobre os escândalos do Banco Master. Nesta semana, um rondoniense se uniu às vozes de protesto contra a inação do comandante do Senado.

O senador Jaime Bagattoli voltou a cobrar de Alcolumbre, a instalação da CPMI que pretende investigar o caso do Banco Master. Bagattoli, aliás, foi um dos primeiros a assinar o requerimento na primeira metade deste ano. Agora, ele cobra novamente a leitura do texto e a consequente instalação da Comissão Mista.

A pressão pela CPMI aumentou, após novas revelações envolvendo o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes. "O Caso Master é um escândalo de corrupção que envolveu todos os poderes. Mas, é também um caso que mostra como o sistema financeiro fechou os olhos para anos de fraude”.

“É algo muito complexo e de impactos que ainda não estão muito claros”, diz o senador do PL rondoniense. Ele acentua, ainda, que “já está na hora do Congresso Nacional investigar e esclarecer todos os lados desse escândalo; chegar aos envolvidos, valores desviados e construir uma punição exemplar", exige.

Jaime Bagattoli lembra que, além desta CPMI, “há diversas iniciativas do tipo no Congresso Nacional, a exemplo de uma CPI que investiga, exclusivamente, o envolvimento de Alexandre de Moraes e de outro ministro do STF, Dias Toffoli”.

Em todas estas ações, Bagattoli foi sempre um dos primeiros a assinara e exigir investigações.

“ATÉ A MÁFIA TEM CÓDIGO DE ÉTICA!”: A FRASE INFELIZ DE GILMAR MENDES PIOROU A SITUAÇÃO DO STF

Espírito de ditador. Brigando com todos, inclusive seus colegas, que não concordam com ele. Chamado de “pessoa horrível” pelo seu então colega o agora ex-ministro Luís Roberto Barroso, que ainda o atacou, afirmando que “Sua Excelência envergonha o STF”, o ministro Gilmar Mendes é daqueles nomes que fariam muito bem ao país se saísse da Corte.

Foram dele declarações sugerindo que o Senado não mais tivesse poder de decretar o impeachment de ministros da Suprema Corte (depois voltou atrás) e, agora, volta a ser destaque negativo, com uma série de frases inacreditáveis, durante a sessão de terça-feira, quando, seguindo um comentarista da Rede Globo, foi decretado o velório do STF.

Ao comentar os vazamentos e denuncias contra colegas, um dos decanos do SFF soltou a frase infeliz: “É uma atitude covarde, vil. Já disse isso em outro momento. Até a máfia tem ética. É preciso ter decência. Não se comporta dessa forma”.

A fala reforçou a impressão a todos os milhões de brasileiros que acompanhavam de alguma forma ao julgamento, de que os ministros estavam mais indignados com o vazamento das mensagens do que com o teor potencialmente destruidor das denúncias.

Na imprensa brasileira, repercute a indignação do país contra as frases de Gilmar Mendes e, principalmente, sobre que a proteção aos ministros deveria seguir o código de ética da Máfia. A fala ganhou especial significado diante da constatação de que o STF abafou o relatório da Polícia Federal sobre indícios de pagamentos milionários ao ministro Dias Toffoli num paraíso fiscal.

Cada vez que Gilmar Mendes abre a boca (e ele adora câmeras e microfones!) mais piora a situação já em estado terminal do maior tribunal do Brasil!

PERGUNTINHA

Você acredita que o plano da direita brasileiro de eleger a grande maioria dos senadores para terem o poder de controlar o STF e cassar ministros dará certo ou a esquerda e seus aliados, que governam com o apoio da ampla maioria dos membros da Suprema Corte ganharão cadeiras suficientes para impedir que o plano dos seus adversários possa ser posto em prática?