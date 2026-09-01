Laerte Gomes inicia semana com duas grandes reuniões de campanha em Porto Velho

Por Juliana Martins

Publicada em 01/09/2026 às 13h20

O deputado estadual Laerte Gomes (PSD), candidato à reeleição, começou a semana fortalecendo sua campanha em Porto Velho. Nesta segunda-feira (31), o parlamentar participou de duas importantes reuniões na capital, levando à população um balanço do trabalho realizado nos últimos anos e apresentando os compromissos que pretende continuar defendendo na Assembleia Legislativa.

A primeira reunião aconteceu em uma residência no bairro Flodoaldo Pontes Pinto e foi organizada pelo coronel Éder, parceiro de longa data do parlamentar. O encontro reuniu servidores, apoiadores e lideranças para conhecerem um pouco mais das ações desenvolvidas pelo mandato de Laerte Gomes e das propostas para os próximos quatro anos.

Durante o encontro, Laerte agradeceu a parceria construída ao longo dos anos com o coronel Éder e destacou ações voltadas à infraestrutura dos municípios, especialmente investimentos que chegam à área rural, como recuperação de estradas vicinais, drenagem e substituição de antigas pontes de madeira por tubos Armco.

Também estiveram presentes na reunião o candidato ao Governo de Rondônia Adailton Fúria, o candidato ao Senado Luiz Fernando e o candidato a deputado federal Coronel Jefferson.

Laerte fez ainda um agradecimento especial ao Coronel Jefferson pela parceria mantida durante sua passagem pela Secretaria de Estado da Saúde. O deputado lembrou que essa união foi importante para viabilizar ações na área da saúde, incluindo investimentos de alta complexidade e recursos destinados ao Hospital de Amor.

Casa cheia marca segunda reunião na Zona Leste

Mais tarde, Laerte Gomes seguiu para a Casa de Eventos Tucumã, na Zona Leste de Porto Velho, onde participou de uma grande reunião organizada pela liderança política Gabriela Gaspar.

Com o espaço lotado e um público bastante participativo, o encontro ganhou significado especial para o candidato.

Laerte classificou a aproximação com Gabriela e seu grupo como um grande presente nesta caminhada eleitoral e destacou a importância de unir forças com uma liderança que mantém forte trabalho junto às comunidades da capital.

A reunião também contou com a presença de lideranças, apoiadores, moradores, do candidato a deputado federal Pastor Evanildo.

Diante do público, Laerte apresentou sua trajetória e os resultados alcançados ao longo de seus mandatos, destacando investimentos em saúde, infraestrutura, agricultura familiar, associativismo rural, setor produtivo, esporte, cultura, projetos sociais e apoio às APAEs e outras entidades.

Na saúde, lembrou avanços como a implantação de UTIs neonatais no interior, cirurgias de alta complexidade e os investimentos destinados ao Hospital de Amor, incluindo recursos para modernização tecnológica e estrutura destinada à cirurgia robótica.

Laerte também reafirmou uma de suas principais bandeiras: o fortalecimento do setor produtivo.

Ao final, o parlamentar agradeceu especialmente às pessoas que deixaram suas casas em plena segunda-feira para participar dos encontros.

“Encontrar uma casa cheia, receber esse carinho e perceber que tantas pessoas acreditam no nosso trabalho é uma verdadeira injeção de ânimo. Só tenho gratidão. Vamos continuar trabalhando, ouvindo as pessoas e levando resultados para Porto Velho e para todos os municípios de Rondônia”, destacou Laerte Gomes.

As duas reuniões abriram uma nova semana de campanha e reforçaram a mobilização em torno da candidatura de Laerte Gomes, 55.123, que busca a reeleição para o quarto mandato na Assembleia Legislativa de Rondônia.