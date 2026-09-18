Hildon Chaves confirma participação em debates da SIC TV e TV Rondônia

Por Assessoria

Publicada em 18/09/2026 às 09h00

O candidato ao Governo de Rondônia Hildon Chaves (União Progressista) confirmou participação nos debates promovidos pela SIC TV, no dia 21, e pela TV Rondônia, no dia 29. A campanha informou que o candidato não participará de outros encontros cujas datas coincidem com compromissos previamente agendados no interior do estado.

Nas últimas semanas, Hildon intensificou a campanha nas ruas, com visitas porta a porta, caminhadas, reuniões e encontros com apoiadores em Porto Velho e em vários municípios rondonienses. Segundo a coordenação, algumas datas de debates foram confirmadas somente depois da organização da agenda de viagens, o que inviabilizou a participação em razão do deslocamento e da sobreposição de compromissos.

“O tempo é muito curto para conversarmos com as pessoas sobre nossas propostas, apresentarmos o nosso legado e pedirmos que confiem em mim para transformar Rondônia, assim como transformamos a capital de todos os rondonienses”, afirmou Hildon.

O candidato reconheceu a importância e o alcance dos debates promovidos pelos veículos de comunicação, entre eles o portal Rondoniaovivo, apontado pela campanha como um dos sites de maior audiência do estado. Entretanto, após avaliar o calendário com a equipe e os apoiadores, decidiu manter os compromissos já marcados em Ji-Paraná, Espigão do Oeste, Alta Floresta do Oeste e Vilhena.

“Tenho enorme respeito pelos veículos de comunicação e pelos jornalistas de Rondônia. Peço compreensão neste momento da campanha, em que estamos numa corrida e o tempo se tornou o nosso principal adversário”, declarou.

A campanha reforçou que Hildon continuará participando de entrevistas, sabatinas e debates compatíveis com sua agenda, conciliando a apresentação de propostas nos meios de comunicação com o contato direto com os eleitores em todas as regiões do estado.