Fúria se recusa a defender áreas do governo Rocha; Sílvia promete comprar briga contra pedágios da BR-364; e TJ manda recontratar equipe de Sérgio Gonçalves

Por Sérgio Pires

Publicada em 11/09/2026 às 08h07

EM VÁRIOS ESTADOS, CANDIDATOS PODEM ADOTAR NOMES DE BOLSONARO E LULA. E HÁ MUITOS APELIDOS RIDÍCULOS À ESCOLHA DO FREGUÊS

Tem o Mick Jagger brasileiro. O nome dele é Walci Vieira, do PT de Goiás. Vai concorrer com o nome do famoso roqueiro inglês. E tem também Plínio Trump, do Partido Novo de Minas Gerais, que adotou um visual muito semelhante ao presidente americano.

Isso é só a ponta do iceberg. Tem um negro chamado Xuxa do Amazonas, candidato ao Senado pelo Mobiliza. O Pai Amado também é do Amazonas, mas do Avante. Vanessa Santana Mãe Leoa é do Novo de São Paulo. A Deusa do Cras concorre no Ceará, pelo PRD.

Não fique com medo, mas tem o Edmar Trezoitão, do PL de Pernambuco. Quer comprar? Vote no Bolsonaro da Shopee, do Novo de Mato Grosso. Se você sentir pena, pode votar no Solitário, do PSB do Paraná.

Esquerda ou direita? No Brasil inteiro, pelo menos 38 candidatos tiveram seus nomes aprovados usando os de Lula e de Bolsonaro. Os TREs, que permitem o registro de candidaturas com nomes esdrúxulos (em Rondônia, já foi registrado o nome de um candidato apelidado de Cagado) no geral, continuam facilitando o uso destes personagens, alguns bem estranhos.

O caso mais incrível envolve o candidato Lula de Alagoas, que concorre a deputado estadual. Pelo PT, obviamente. Parece gêmeo do Presidente. Já no Rio de Janeiro tem a Negona do Bolsonaro, candidata a deputada federal pelo PL.

Em São Paulo, também do PL, Thiago Neves adotou o nome de Enéas Bolsonaro, com uma barba parecida com o inesquecível Enéas Carneiro. E no Maranhão, tem a candidata petista Pamela Maranhão Lula.

Já em Rondônia, o TRE não permitiu que o candidato ao Senado Bruno Scheid use o nome Bolsonaro na urna. Proibiu, embora hoje o candidato seja chamado exatamente assim, por ser o escolhido não só de Jair Bolsonaro, mas também da sua família.

Outra decisão complexa se deu com Jair Monte Júnior, filho do ex-deputado Jair Montes. Por não ter o nome idêntico do pai, já que há um “s” a mais, o uso foi proibido. Diferente do caso do jovem Paulo Moraes, irmão do prefeito Léo Moraes e filho do inesquecível Paulo Moraes, autorizado a usar o nome do pai.

Então, dependendo do TRE e do Estado, e, ainda, dependendo de quem é quem, pode ou não pode, nesta confusão que tem se tornado a legislação eleitoral que, ao que parece, não é igual em todo o país.

ESTÁ POR UM FIO A RELAÇÃO ENTRE O GOVERNO MARCOS ROCHA E A CANDIDATURA DE ADAILTON FÚRIA

Claro que da porta para fora, ninguém comenta nada. Mas caminha para o rompimento a relação política entre o grupo palaciano e o candidato ao governo pelo partido comandado por Marcos Rocha, o ex-prefeito Adailton Fúria.

Uma parceria que tinha tudo para dar certo está naufragando, durante o andamento da campanha, porque o Rocha quer que Fúria defenda seu governo em áreas consideradas sensíveis e o candidato do PSD não está concordando.

As queixas são de ambos os lados. Rocha quer que Fúria use discursos em defesa da sua administração, principalmente na área da saúde, segurança e estradas. Fúria não topou.

Chegou a haver um diálogo áspero, com o candidato dizendo ao Governador que não tem como defender a saúde, por exemplo, pelo que ele está vendo no João Paulo II. Exemplificou também com o fechamento da UTI de um hospital em Cacoal que ele, Fúria, deixou pronto.

As queixas se estendem à falta de apoio da estrutura do poder (claro que dentro dos limites da legislação eleitoral) a zero recursos de apoio.

Marcos Rocha e seu grupo alegam que escolheram Fúria para sucedê-lo para que ele defenda o atual Governo, mostre o que foi feito e que daria continuidade a muitas ações da atual administração que deram certo.

Os dois não estão conversando há dias. Nos dois lados, ao que consta, não estão existindo bombeiros para tentar apagar o incêndio. A situação está por um fio. Por enquanto, só falta o anúncio oficial do rompimento.

NADA MUDOU. OS DENUNCIADOS CONTINUAM LÁ. E O BRASIL CONTINUA NO ATRASO E SEM FUTURO!

O que aconteceu no STF nesta semana, mais uma vez escancarou o que realmente está acontecendo no Brasil. É lá que se tomam as decisões que decidem a vida nacional. É lá que está o poder. Não nas mãos de quem o povo elegeu, mas nas de quem, indicados por amigos, dominam tudo, decidem tudo e colocam os brasileiros de joelhos.

Lá, a Constituição passou a ser objeto decorativo. Ministros citados em escândalos, alguns milionários, continuam julgando e decidindo como se nada estivesse acontecendo. Quando um, dois ou três deles se insurgem, a maioria prevalece e acaba com o sonho de que a verdadeira Justiça volte a ser praticada.

Os julgamentos ignoram a Constituição, que passa a ser interpretativa. Como disse o grande brasileiro Aldo Rebelo, no “STF não há lima Constituição, mas sim onze Constituições”. Uma diferente na cabeça de cada ministro.

Depois de tantos escândalos, abusos, pisoteios na Lei Maior; num inquérito das Fake News do fim do mundo; nas absurdas injustiças cometidas no 8 de Janeiro, o presidente do Tribunal, ministro Edson Fachin, quer por ordem na Casa.

Obviamente que vai empurrar tudo com a barriga. Ele faz parte da ampla maioria que trem causado tantos danos ao nosso país. E é sempre com lembrar: foi ele o relator do processo que acabou descontando Lula, condenado em várias instâncias por uma série de crimes, todos devidamente comprovados.

Os suspeitos continuam lá. Os denunciados continuam lá. Os que receberam milhões de reais do banqueiro Vorcaro continuam lá.

E o Brasil continua aqui, no atraso e sem futuro!

SILVIA FALA NOS HOSPITAIS QUE AJUDOU A CONSTRUIR, NOS PEDÁGIOS ABUSIVOS E GARANTE APOIO AO HEURO

Silvia Cristina está empolgada. Fala com entusiasmo na sua luta para chegar ao Senado; relata sua história de uma menina pobre e negra, que gaguejava e que se tornou locutora de rádio e depois duas vezes deputada federal. “Deus sempre esteve comigo!”, agradece.

Ao ser sabatinada no programa SICNews, nesta semana, a candidata foi entrevistada por Sérgio Pires e Nátally Missias, contando sua história; o resultado dos mandatos que incluem a construção de hospitais de prevenção ao câncer e de recuperação de pacientes que perderam membros opor causa da doença.

A saúde, área prioritária para ela, terá ações diretas e objetivas (“não inauguramos obra só com a fita cortada, para se concluir depois. Só entregamos com tudo funcionando”, explica) incluindo a luta pelo novo Heuro de Porto Velho.

A conversa de Sílvia passou pela defesa das mulheres, foi em direção à necessidade de que o Senado comece a rever a privatização da BR 364, com seus pedágios abusivos. Ela garante que, se senadora, vai comprar esta briga.

Ela disse ainda que, se eleita, estará vigilante no Senado em relação a abusos do STF. E diz que pode fazê-lo porque é ficha limpa, condenando senadores que evitam o assunto por terem o rabo preso com a Justiça.

Sílvia aparece em todas as pesquisas como um dos nomes com chances reais de ocupar uma das duas cadeiras a que Rondônia tem direito. É uma candidatura forte, por sua história e pelo que já realizou por Rondônia.

NOVA PESQUISA CONFIRMA MARCOS ROGÉRIO E ADAILTON FÚRIA NO SEGUNDO TURNO PELO GOVERNO

Tem pesquisas que não merecem crédito algum. Há as que o responsável faz o registro dela no TRE e fica embaixo de uma árvore, na sombra, montando números que atendam os interesses de quem o contratou. Infelizmente não é lenda.

Mas há outras, em menor número, mas existem, que merecem algum crédito, até porque apresentam dados que geralmente estão próximo ao que diz a voz das ruas. Estas merecem análise e divulgação, até porque são seguidas por vários detalhes importantes, com um relatório completo.

A pesquisa apresentada esta semana pela Brasil Dados (registrada no TRE, sob o número RO 08019/2026) e destacada no site Rondoniaovivo, por exemplo, aponta algo próximo de um empate entre o senador Marcos Rogério, com 29 por cento das intenções de voto e Adailton Fúria com quatro pontos atrás, com 25 por cento.

O ex-prefeito Hildon Chaves aparece em terceiro, com 12 pontos percentuais. Pela pesquisa, Marcos Rogério e Fúria estariam nmo segundo turno. E, fora deste trio, que inclui Hildon, nenhum outro candidato teria condições de chegar à disputa final pelo Palácio Rio Madeira/CPA.

Expedito Netto aparece em quarto lugar, com 4 por cento; Samuel Costa com 2 pontos e Pedro Abib com apenas 1.

Foram ouvidos, entre 31 de agosto e 3 de setembro, um total 1.060 eleitores em 29 cidades, entre elas as dez maiores do Estado. A pesquisa ainda apontou que existem nada menos do que 27 por cento dos eleitores indecisos.

PRESIDENTE DO TJ DÁ CINCO DIAS ÚTEIS PARA RECONTRATAÇÃO DOS DEMITIDOS DA VICE-GOVERNADORIA

Cinco dias úteis, a partir da quinta-feira, dia 10. É este o prazo que o Tribunal de Justiça deu para que o Governo de Rondônia deu para que sejam recontratados todos os servidores comissionados da Vice-Governadoria, demitido depois do rompimento entre o governador Marcos Rocha e seu vice, Sérgio Gonçalves.

No total, por decreto de 8 de abril deste ano, foram demitidos nove assessores de Sérgio Gonçalves Houve recurso à Justiça e o Tribunal de Justiça determinou a reintegração de todos em seus postos. Teoricamente, todos têm direito a receber os salários dos meses em que ficaram afastados e não poderão ser demitidos até o final do governo.

O desembargador Alexandre Miguel, que, aliás, assumiu recentemente o Governo do Estado por dez dias, na viagem de Rocha ao exterior, foi quem determinou o prazo para que a ordem judicial, já emanada há algumas semanas, seja finalmente cumprida.

Na decisão, Alexandre Miguel determina que seja dado, com urgência, o andamento e, no prazo de cinco dias, ocorram as nomeações, com a publicação dos respectivos decretos.

A demissão da equipe da Vice-Governadoria foi mais uma consequência do confronto político entre o Governador e seu Vice. O rompimento acabou causando sérios danos ao futuro político de ambos. Rocha acabou abandonando seu projeto de concorrer ao Senado; sua esposa, a primeira dama Luana Rocha, a de disputar uma cadeira à Câmara Federal.

Sérgio Gonçalves, que sonhava em ser Governador por seis meses, decidiu abandonar, ao menos agora, qualquer participação na política.

TRUQUES, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E GRANDE RISCO AOS DOENTES: FALSOS MÉDICOS DOMINAM AS REDES SOCIAIS

Eles aparecem vestidos como médicos, com o estetoscópio característico, com voz professoral e têm solução para tudo. Exigem que quem os assiste, parem de tomar seus medicamentos contra doenças como próstata inchada e diabetes. Ensinam o que chamam de “truques” e prometem solução definitiva.

“Aproveitem para usar este truque milagroso ainda hoje, porque muitos médicos e as farmácias que não querem que você saiba desta solução milagroso e querem derrubar este vídeo!”. Esta é a tônica da centenas de anúncios nas redes sociais.

Os criminosos, usando Inteligência Artificial, certamente estão causando enormes danos à saúde de milhares de pessoas e, em casos extremos, ao mandar o doente parar de usar seus medicamentos comuns, pode causar até mortes.

Finalmente, a Advocacia-Geral da União notificou, nessa terça-feira o Google, que controla o Youtube, para que remova essas contas e alerte os usuários sobre os riscos à saúde que correm ao seguir recomendações de falsos profissionais.

“Os conteúdos usam avatares de aparência humana apresentados como médicos ou especialistas, atribuem qualificações profissionais fictícias e recorrem a linguagem alarmista para conferir credibilidade às informações”, diz nota do Ministério da Saúde (MS). A pasta identificou os perfis por meio do programa Saúde com Ciência, que analisa desinformação na internet relacionada à Saúde.

A notificação da AGU pede que o Youtube remova, em até 72 horas, os conteúdos identificados, ou adotem medidas de rotulagem e contextualização que deixem explícita a natureza artificial dos personagens.

“A plataforma também deverá avaliar os demais canais e vídeos apontados no relatório do Ministério da Saúde à luz de suas regras sobre desinformação em saúde e conteúdo sintético, além de adotar medidas para prevenir a disseminação desse tipo de material”, explicou, em nota.

NOVENTA PRESOS, SEIS CONDENADOS PELA JUSTIÇA: O FURTO DE ENERGIA DÁ CADEIA, PESADAS MULTAS E ATÉ PRISÃO

Eles ainda não aprenderam a lição! Por ganância e querendo levar vantagem, furtam energia. Mas, precisam saber: estão correndo grande risco. Não só de passarem vergonha, mas ainda de pararem na cadeia. Um balanço divulgado pela Energisa Rondônia aponta que a Justiça chegou à sexta condenação por furto de energia elétrica em 2026, enquanto 90 pessoas já foram presas neste ano por esse tipo de crime no Estado.

Os processos resultaram de casos em que ligações clandestinas foram identificadas durante fiscalizações, em muitas das situações denunciadas anonimamente. Equipes técnicas e forças de segurança reúnem elementos que passam a fazer parte das investigações e servem para comprovar as irregularidades.

O furto de energia está previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena que pode chegar a oito anos de prisão. Além da punição criminal, quem pratica a irregularidade pode ter que pagar pela energia consumida ilegalmente, custos administrativos e outras medidas previstas em lei.

O balanço também relaciona o furto de energia à perda de arrecadação estadual. Em 2025, Rondônia deixou de arrecadar mais de mais de 179 milhões de reais em ICMS, em razão dessa prática.

Na comparação apresentada, esse valor seria suficiente para comprar aproximadamente 1.200 viaturas policiais ou construir cerca de 60 Unidades Básicas de Saúde.

VINTE E CINCO ANOS DEPOIS, O MUNDO NÃO SE ESQUEÇA DA TRAGÉDIA DO 11 DE SETEMBRO

Quem era criança, jovem ou adulto naquela terça-feira, dia de sol quente em Rondônia e de céu azul em Nova York, nunca mais vai se esquecer de onde estava, naquele 11 de setembro de 2001.

Era uma terça-feira. O primeiro 11 de setembro do século 21. Na Redação da antiga Folha de Rondônia, jornal hoje extinto (na rua Calama, próxima de onde é a sede atual do Hospital Samar), os jornalistas começavam seus textos para a edição do dia seguinte.

Ali estavam, entre outros, Alan Alex, Valbran Júnior, Sérgio Pires, José Hilde, Nilson Nascimento e Veronilda Lima (se a memória não falha). De repente, a TV na Redação começou a mostrar imagens de um grande prédio tomado pela fumaça. As legendas falavam de um ataque com aviões contra as duas torres gêmeas do World Trade Center, um dos maiores edifícios do mundo.

A partir dali, o Mundo nunca mais seria o mesmo. Naquele trágico e histórico dia, sequestradores lançaram dois aviões contra o World Trade Center, em Nova York, e outro contra o Pentágono, no Estado da Virgínia. Um quarto avião caiu em campo aberto na Pensilvânia, após a resistência dos passageiros a bordo. Todos a bordo morreram.

Dez anos depois, o idealizador do maior ataque em território americano, Osama Bin Laden, foi localizado e morto em seu esconderijo. Mas até hoje, um quarto de século depois, o julgamento do suposto cérebro dos atentados ainda não foi iniciado. As famílias das vítimas receiam que o tempo para se fazer justiça esteja se esgotando.

Onde você estava, naquela manhã de 11 de setembro de 2001?

PERGUNTINHA

Você leva a sério o anúncio da OAB do Distrito Federal de abrir um processo ético-disciplinar contra a advogada do contrato milionário de 129 milhões de reais com o Banco Master, Viviane Barsi, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes ou acha que é apenas jogo de cena pela crise instalada com as denúncias de corrupção contra o casal?