Seminário debate soluções inovadoras para a gestão de resíduos sólidos em Porto Velho

Por sebrae

Publicada em 06/08/2026 às 08h10

Porto Velho receberá, no dia 14 de agosto de 2026, o 1º Seminário Porto-Velhense de Resíduos Sólidos, que marcará a abertura da 2ª edição do Béra Hackathon – Circuitos de Inovação Beradeira. O evento será realizado no Auditório da Biblioteca Municipal Francisco Meirelles e reunirá especialistas, gestores públicos, empreendedores, pesquisadores e representantes da sociedade civil para debater soluções sustentáveis para a gestão de resíduos sólidos.

Realizado pelo Sebrae, em parceria com a Prefeitura de Porto Velho e instituições apoiadoras do ecossistema local de inovação, o seminário terá como foco a discussão de estratégias voltadas à sustentabilidade, à economia circular, à inclusão produtiva e à inovação aplicada aos desafios urbanos e ambientais.

A programação terá início com a palestra magna "Gestão integrada de resíduos sólidos: desafios e oportunidades para os municípios brasileiros". Em seguida, serão promovidos cinco painéis temáticos que abordarão diferentes aspectos da gestão de resíduos.

O primeiro painel apresentará um panorama da gestão de resíduos sólidos em Porto Velho e as perspectivas do Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB). Na sequência, especialistas discutirão temas como regulação, sustentabilidade financeira e a prestação dos serviços públicos de limpeza urbana.

A programação também prevê debates sobre logística reversa, responsabilidade compartilhada e o papel dos grandes geradores de resíduos. Outro destaque será a discussão sobre a atuação das cooperativas de catadores, a inclusão produtiva e as ações do Programa Pró-Catadores.

O quinto painel será dedicado à inovação, à tecnologia e à economia circular aplicadas à gestão de resíduos sólidos, apresentando experiências e soluções capazes de transformar a realidade urbana.

Além dos debates, o seminário dará início aos desafios propostos pela segunda edição do Béra Hackathon. Os participantes terão a missão de desenvolver soluções inovadoras para aprimorar a gestão de resíduos sólidos em Porto Velho, contribuindo para a sustentabilidade, a economia circular e o fortalecimento das cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis.

Durante a programação, os participantes contarão com mentorias técnicas, formação de equipes multidisciplinares e atividades práticas voltadas à criação de soluções para desafios urbanos e ambientais.

O encerramento contará com uma mesa-redonda dedicada à construção de uma agenda para a gestão sustentável dos resíduos sólidos em Porto Velho, além da apresentação da Carta de Porto Velho para a Gestão Sustentável dos Resíduos Sólidos, documento que reunirá propostas e compromissos para o fortalecimento das políticas públicas do setor.

A equipe vencedora do hackathon será premiada com uma viagem, com todas as despesas custeadas, para participar de um importante evento nacional de inovação, ampliando as oportunidades de networking, aprendizado e geração de negócios.

As inscrições são gratuitas, mas as vagas são limitadas. Os interessados podem se inscrever por meio da página oficial do evento: Sebrae.ro/bera.

Mais informações sobre as ações do Sebrae em Rondônia podem ser encontradas no site www.sebrae.ro ou pelo telefone gratuito 0800 570 0800. Também é possível acessar a loja virtual em sebrae.ro/loja e acompanhar as novidades pelas redes sociais Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn e YouTube (@sebraero).