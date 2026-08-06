PM apreende aproximadamente 400 quilos de droga em Rolim de Moura

Por alertarolim.com

Publicada em 06/08/2026 às 13h40

Conforme as primeiras informações, aproximadamente 400 quilos de uma substância com características semelhantes à maconha e pasta base de cocaína foram apreendidos durante uma abordagem realizada na saída de Rolim de Moura, sentido ao município de Novo Horizonte do Oeste.

A droga estaria sendo transportada em um veículo Volkswagen Virtus, que era conduzido por um homem, morador do município de Seringueiras. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido pelas equipes policiais para as providências cabíveis.

A ocorrência ainda está em andamento, e a quantidade e a natureza da droga deverão ser confirmadas oficialmente pelas autoridades após os procedimentos de pesagem e perícia.

A equipe de reportagem do Alerta Rolim acompanha o caso e trará novas informações assim que forem divulgadas pelas autoridades.