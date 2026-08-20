Pedro Abib assina Pacto em Defesa da Democracia e Combate à Desinformação nas Eleições 2026

Por Assessoria

Publicada em 20/08/2026 às 13h50

O candidato ao Governo de Rondônia, Pedro Abib, participou, no dia 9 de agosto, de um evento realizado na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em que foi assinado o “Pacto em Defesa da Democracia e Combate à Desinformação nas Eleições 2026”. A iniciativa tem como objetivo estabelecer o compromisso público dos candidatos ao Executivo estadual com a lisura, a ética e a transparência do processo eleitoral, além do combate à disseminação de notícias falsas.

Durante seu discurso, Pedro Abib destacou que sua presença no evento não tinha como objetivo apresentar propostas de governo, mas reafirmar um compromisso com a democracia e com a qualidade do processo eleitoral.

“Hoje não estou aqui para falar de propostas de governo. Estou aqui para falar de compromisso. E o tema deste evento é apaixonante para quem acredita na democracia”, afirmou.

Pedro também fez referência ao livro de sua autoria, “Democracia Sem Participação Popular”, e levantou uma reflexão sobre a relação entre democracia, participação popular e desenvolvimento, afirmando que não existe democracia sem participação popular.

Segundo o candidato, não existe apenas um modelo de democracia. Ele destacou que diferentes teorias democráticas apresentam distintas formas de compreender a participação popular e os limites que podem ser impostos ao exercício democrático. Entre esses desafios, citou a desinformação e as fake news.

“Lamentavelmente, a democracia não tem apenas as fake news como limite. Ela também enfrenta o poderio econômico”, afirmou.

Além de defender uma democracia com maior participação popular, Pedro Abib criticou o distanciamento entre cidadãos e política produzido, segundo ele, pelo modelo de democracia representativa. Para ele, a proteção das minorias e dos direitos fundamentais é essencial para o funcionamento democrático.

Entre esses direitos, Pedro destacou a liberdade de imprensa, ressaltando a importância de uma imprensa livre e comprometida com a divulgação correta das informações. Segundo ele, a disseminação de fake news provoca desinformação e cria uma assimetria informacional capaz de interferir no processo eleitoral.

O candidato também chamou atenção para a influência do poder econômico nas eleições e afirmou que o combate à desinformação é um dos grandes desafios contemporâneos para a democracia.

Pedro questionou, ainda, quem deve proteger o cidadão quando um candidato decide utilizar informações falsas como instrumento eleitoral. Na avaliação apresentada durante o evento, embora o pacto firmado pela OAB represente um compromisso importante, ele não é suficiente, por si só, para impedir que candidatos utilizem a desinformação.

Para Pedro, o enfrentamento às fake news precisa envolver também o debate público e o Poder Legislativo, não ficando restrito às decisões do Poder Judiciário ou do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“Não podemos ter um modelo em que uma pessoa decida o que é fake news e o que não é. Isso precisa ser tratado com seriedade e discutido pelo Poder Legislativo”, afirmou.

Ao final, Pedro Abib reafirmou sua defesa da democracia, do princípio republicano, da transparência eleitoral, do combate à desinformação e da alternância de poder.

“Sou um apaixonado pela democracia e pelo princípio republicano. Entendo que precisamos ter transparência nas eleições, combater as fake news e garantir a alternância no poder”, declarou.