Campanha política já ganha as ruas, importância dos resultados das primeiras pesquisas, candidato realiza adesivaço em Porto Velho

Por Waldir Costa / Rondônia Dinâmica

Publicada em 20/08/2026 às 14h00

Adesivaço – Bastante prestigiado o adesivaço do deputado estadual Jean Mendonça (PL-Pimenta Bueno), Corregedor Parlamentar da Assembleia Legislativa realizado na noite de terça-feira (18) em Porto Velho, às imediações do Aeroporto Jorge Teixeira, em Porto Velho, na Avenida Durante cerca de 2 horas foram adesivados mais de 200 veículos pela equipe de assessores e simpatizante de o parlamentar, que trabalha sua reeleição em busca de um novo mandato na Ale-RO. Apesar de ter domicílio eleitoral em Pimenta Bueno, onde reside e foi vereador e prefeito, Jean Mendonça tem ações parlamentares distribuídas em vários municípios do Estado, inclusive em Porto Velho, maior número de eleitores do Estado, onde cerca de 360 mil estão em condições de votar nas eleições gerais de outubro.

Campanha – Em menos de uma semana de campanha eleitoral e já é possível notar que o poder econômico, que sempre teve presença marcante –na maioria de os casos decisiva– no processo eleitoral de anos anteriores, fará a diferença. Lideranças consideradas “de casa”, que sempre tiveram o máximo de confiança dos políticos estão “trocando de camisas” como se fosse uma ação normal. Estamos a 45 dias das eleições em primeiro turno (4 de outubro) e, até lá, certamente teremos muitas idas e vindas no processo político-eleitoral, com ênfase na disputa pelo Governo do Estado, onde seis nomes estão em busca de o cargo ocupado em dois mandatos seguidos, por Marcos Rocha (PSD). A expectativa é enorme sobre quem serão os dois nomes em condições de chegar ao segundo turno, pois a princípio, não existe possibilidades de vencedor no primeiro turno. É impossível algum de os candidatos obter 50% mais um dos votos válidos.

Campanha II – O processo político-eleitoral já tem um desenrolar significativo, mesmo sendo a primeira semana. Já demonstra, que teremos uma campanha acirrada e a previsão de não ter vencedor no primeiro turno, devido ao equilíbrio de a maioria dos candidatos. Pesquisas em enquetes realizadas até a abertura oficial da campanha, por empresas especializadas e órgãos de comunicação na capital e nos municípios do interior, pois antes eram pré-candidatos, indicavam um elevado número de indecisos, item que deve ser levado em consideração pelos candidatos. Como a campanha está aberta desde o primeiro minuto de domingo (16) certamente teremos mudanças significativas até a reta final, ou seja, nas duas últimas semanas quando se se tem uma previsão com enormes possibilidades de acerto sobre a votação, no caso a governador, que promete ser das mais disputadas.

Campanha III – Hoje temos como candidatos a governador os ex-prefeitos Hildon Chaves (UB) e Adailton Fúria (PSD), de Porto Velho e Cacoal, respectivamente; ex-vereador de Ji-Paraná, senador e presidente regional do PL, Marcos Rogério; advogado e jornalista Samuel Costa (PSB), professor Pedro Abib (MDB), e Expedito Netto (PT). Pelas pesquisas realizadas antes da abertura da campanha eleitoral, Chaves, Rogério e Fúria estavam à frente de Netto, Abibi e Samuel. Após o debate realizado em Porto Velho pela rede de TV Rondovisão-Band, esta semana, certamente teremos mudanças na preferência do eleitorado. Apesar de ser a primeira participação dos candidatos na campanha em um debate televisivo, já foi possível identificar e analisar os projetos políticos de cada um, onde predominou futuras ações voltadas para dois setores fragilizados na administração pública, a saúde e a educação, um problema nacional, não somente regional. Nada novo.

Campanha IV – No início da caminhada rumo ao Palácio Rio Madeira, pelo que ficou demonstrado no debate televisivo pelos candidatos, Hildon e Fúria levaram vantagens, porque são ex-prefeitos, ou seja, ocuparam importantes cargos político-executivo, diferente do senador Rogério (ex-vereador e ex-deputado federal); Abib, advogado e veterinário; Netto, ex-deputado federal, empresário, e Samuel advogado e jornalista. A largada de campanha é importante, pois tem influência nas primeiras pesquisas e favorece as demais. Também não se pode esquecer do “efeito-manada”, que é grande. São aqueles eleitores, que não querem “perder” o voto, por isso vota em quem está à frente nas pesquisas. Não de ver ignorado o poderio econômico, a compra de votos, ação proibida pela Justiça eleitoral, mas praticada em todas as campanhas, pois é impossível impedir 100% do processo ilícito, o que favorece quem tem mais recursos financeiros disponíveis. As eleições a governador, ainda, não têm um provável vencedor, mas o arco está sendo fechado...



Respigo

O prazo para o eleitor que optar pelo voto em trânsito termina hoje (20). Existem regras para utilização da opção +++ Quem for votar em trânsito no Estado onde tem o domicílio eleitoral poderá optar por todos os cargos, presidente da República, governadores, senadores (duas vagas), deputado distrital (Brasília) federal e estadual. Se a solicitação for para outro Estado, ou seja, esteja fora do seu domicílio eleitoral, o eleitor poderá votar somente para presidente da República +++ Nos principais cruzamentos das ruas e avenidas de Porto Velho, na área central ou nas regiões de maior população, as Zonas Norte e Sul, já é possível ver as conhecidas “formiguinhas” que marcam presenças nos períodos eleitorais. Todas com bandeirinhas de candidatos tremulando +++ É uma maneira de as pessoas ganharem um dinheirinho extra. E a certeza de maior movimentação financeira no comércio da capital e do interior, pois amplia o poder aquisitivo das pessoas +++ Calor continua forte em Porto Velho. Por volta das 13h os termômetros marcavam 33 graus com sensação térmica de 37 graus +++ Jogos de hoje pela Copa Libertadores. LDU e Mirassol, às 18h e Corinthians e Rosário Central, às 20h30 +++ Pela Sul-Americana Macará e Santos, e Olímpia e Vasco, ambos com início às 20h30. Botafogo e Cienciano jogam às 20h30.