PATAMO recupera motocicleta furtada e prende suspeito em obra

Por jaruonline.com

Publicada em 11/08/2026 às 08h40

Uma ação da guarnição de PATAMO do 8º Batalhão da Polícia Militar resultou na recuperação de uma motocicleta com registro de furto e na prisão de um suspeito na tarde desta segunda-feira (10), em Jaru (RO).

A ocorrência teve início por volta das 13h40, quando a equipe realizava patrulhamento e recebeu informações de que uma motocicleta havia sido deixada aparentemente abandonada nas proximidades da Rodoviária Intermunicipal de Jaru.

Os policiais foram até o local indicado e localizaram o veículo. Durante consulta aos sistemas de segurança pública, foi constatado que a motocicleta possuía restrição por furto, referente a uma ocorrência registrada no domingo (9), em Ji-Paraná.

Durante as diligências, populares informaram aos policiais que um homem havia deixado a motocicleta naquele ponto. Com base nas características físicas repassadas, a equipe iniciou buscas para localizar o suspeito.

Suspeito é localizado em uma obra

No decorrer das diligências, a PATAMO recebeu informações de que o homem estaria trabalhando em uma obra no município. Os policiais seguiram até o local indicado e encontraram um indivíduo que correspondia às características informadas.

Segundo o registro policial, durante a abordagem, o suspeito teria declarado espontaneamente aos policiais que havia furtado a motocicleta em Ji-Paraná durante a noite anterior.

Diante da restrição de furto constatada no veículo e dos demais elementos apurados durante a ocorrência, o homem recebeu voz de prisão.

O suspeito e a motocicleta recuperada foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Jaru, onde foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

A motocicleta deverá ser submetida aos procedimentos necessários para posterior restituição ao proprietário. O caso permanece sob responsabilidade da Polícia Civil, que dará continuidade às investigações.