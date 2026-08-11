37ª Expoagro supera expectativas, bate recordes e marca nova fase da feira em Rolim de Moura

Por ROLNEWS

Publicada em 11/08/2026 às 09h18

A 37ª Expoagro chegou ao fim neste domingo (9) consolidada como uma das maiores edições já realizadas em Rolim de Moura. Durante seis noites de programação, o Parque de Exposições Governador Jorge Teixeira recebeu milhares de pessoas em uma festa marcada por grandes shows nacionais, rodeio, exposição comercial, praça de alimentação, parque de diversões e novidades que reforçaram a nova fase vivida pela Associação Rural de Rolim de Moura (Asrolim).

Sob a gestão do presidente e empresário Mário Valtran, ao lado de sua diretoria, e contando com o apoio e a presidência de honra do ex-governador Ivo Cassol, a Expoagro superou as expectativas da organização e mostrou a força de uma das festas mais tradicionais de Rondônia.

A abertura, na terça-feira (4), entrou para a história com o show nacional do cantor Leonardo, realizado com os portões abertos e público recorde. Na quarta-feira (5), aniversário de Rolim de Moura, a população voltou a ter acesso gratuito ao parque e acompanhou, entre outras atrações, a tradicional montaria em touros.

Na quinta-feira (6), Diego & Arnaldo subiram ao palco em mais uma noite de portões abertos. Já a sexta-feira foi marcada por outro grande público com o show nacional de Bruno & Marrone, enquanto o sábado teve como principal atração Ana Castela, reunindo novamente milhares de pessoas no parque.

Ao todo, foram seis dias de festa, sendo quatro noites com portões abertos, ampliando o acesso da população à programação preparada pela Asrolim.

Além das atrações no palco e na arena, a feira reuniu empresas locais e estaduais que apresentaram produtos e serviços ao público. A praça de alimentação contou com diferentes opções e preços acessíveis, enquanto o parque de diversões chegou renovado para esta edição, ampliando as alternativas para crianças, jovens e famílias.

Para Mário Valtran, a resposta do público demonstrou a confiança da população no trabalho que vem sendo realizado pela nova diretoria da Asrolim. O presidente também destacou que o planejamento não está concentrado somente na programação anual da Expoagro, mas em uma transformação gradual da própria estrutura do parque.

“Foram seis dias de festa, sendo quatro de portões abertos, e a população de Rolim de Moura compareceu, abraçou a Expoagro e confiou no nosso trabalho. Isso nos impulsiona a fazer ainda mais. Neste ano demos início a uma série de trabalhos e melhorias na infraestrutura do parque. Nós não estamos pensando somente na festa e em sua programação, mas também em acessibilidade, comodidade e em uma estrutura que possa atender cada vez melhor a nossa população. As melhorias continuam e muita novidade vem para o próximo ano”, destacou Mário Valtran.

O presidente da Asrolim também agradeceu às pessoas, empresas e instituições envolvidas na realização da feira e ressaltou a parceria com Ivo Cassol.

“Agradeço especialmente ao nosso presidente de honra, Ivo Cassol, pelo apoio e pela parceria. Ele soma muito conosco, com sua experiência e disposição para ajudar, para que tudo isso possa se tornar realidade. Também agradeço à nossa diretoria, parceiros, patrocinadores, expositores e, principalmente, ao público que fez desta edição um grande sucesso”, completou Valtran.

Ivo Cassol destaca nova fase da Asrolim

Presidente de honra da Expoagro, Ivo Cassol acompanhou de perto a realização da 37ª edição e destacou o trabalho desenvolvido pela nova gestão da associação.

“A nova gestão da Asrolim chegou com muita vontade de trabalhar e de fazer a diferença. Neste ano tivemos muitas novidades e o resultado está aí. Quero parabenizar o presidente Mário Valtran, o vice-presidente Dilmar Golin, o tesoureiro Marcelo Seixas e todos os demais membros da diretoria que se dedicaram para realizar esta grande festa. Não tenho dúvidas de que estamos vivendo uma nova fase da Expoagro e que em 2027 teremos mais uma edição preparada para surpreender a população”, afirmou Ivo Cassol.

Segundo o presidente de honra, a união da diretoria, parceiros, iniciativa privada e comunidade foi fundamental para o resultado alcançado nesta edição.

A proposta da atual gestão é fazer com que essa evolução continue também fora dos dias de festa. As melhorias iniciadas no Parque de Exposições devem prosseguir ao longo dos próximos meses, preparando o espaço para receber novos investimentos e oferecer maior conforto, acessibilidade e segurança ao público nas próximas edições.

Outro destaque da 37ª Expoagro foi o Camarote El Patron, que mais uma vez ofereceu ao público uma experiência diferenciada e um dos melhores ângulos para acompanhar a festa. O espaço ficou sob os cuidados de Wandin, da Agência Mix, e contou com atrações nacionais e regionais ao longo da programação. A Agência Mix também teve participação importante na realização da Expoagro, ficando responsável pela contratação dos shows que passaram pelo palco principal da feira. Com experiência no setor de entretenimento, a empresa tem se destacado por trazer grandes atrações para eventos realizados em Rondônia, contribuindo diretamente para o nível artístico da programação apresentada ao público.

Concurso Leiteiro retorna após quase duas décadas

Entre as novidades da 37ª Expoagro esteve a retomada do tradicional Concurso Leiteiro, que não era realizado desde 2007. A competição voltou ao calendário da feira reunindo pecuaristas de Rolim de Moura e região e premiando animais que se destacaram pela produção de leite.

O retorno do concurso reforçou uma das propostas da diretoria: recuperar atividades tradicionais ligadas diretamente à vocação agropecuária da região e aproximar ainda mais os produtores rurais da Expoagro.

Um dos responsáveis pela organização do concurso, o tesoureiro da Asrolim Marcelo Seixas, comemorou a retomada após quase 20 anos e antecipou que o projeto deverá ganhar ainda mais espaço em 2027.

“O Concurso Leiteiro estava sem acontecer desde 2007 e conseguimos retomar neste ano. Foi um trabalho construído com muito empenho e que teve uma resposta muito positiva dos produtores e do público. Já adianto que no próximo ano ele vem ainda mais forte e mais estruturado. Agradeço de antemão a todos os parceiros que somaram conosco e ajudaram a fazer com que o concurso voltasse a acontecer”, ressaltou Marcelo Seixas.

Para a organização, a retomada representa também uma valorização dos produtores e da pecuária leiteira de Rolim de Moura e dos municípios vizinhos, devolvendo à programação da Expoagro uma competição que durante muitos anos fez parte da história da feira.

Expoagro também movimenta economia de Rolim de Moura

O impacto da Expoagro ultrapassou os limites do Parque de Exposições. Durante os dias de festa, diferentes setores da economia local foram movimentados pela presença de visitantes de outras cidades e pelo aumento da circulação de pessoas em Rolim de Moura.

Hotéis, restaurantes, transporte e mobilidade, lojas de confecções e calçados, comércio de alimentos, salões de beleza, postos de combustíveis e diversos outros segmentos sentiram os reflexos positivos do evento.

A participação de empresas locais e estaduais dentro do próprio parque também fortaleceu a característica comercial da feira e aproximou negócios, produtores e consumidores durante os seis dias de programação.

Com o encerramento da 37ª Expoagro, o trabalho da Asrolim agora se volta para a próxima edição. O planejamento da festa de 2027 deverá caminhar paralelamente à continuidade das obras e melhorias no Parque de Exposições Governador Jorge Teixeira.

Depois de uma edição marcada por grandes públicos, quatro noites de portões abertos, retomada de tradições e investimentos estruturais, a diretoria pretende avançar ainda mais. Sob a liderança de Mário Valtran, com o apoio de Ivo Cassol, Marcelo Seixas e dos demais integrantes da Asrolim, a expectativa é de que as mudanças iniciadas neste ano sejam ampliadas e que a próxima Expoagro traga novas atrações, melhorias e experiências para a população de Rolim de Moura e toda a região.