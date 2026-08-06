Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia inaugura Sala Lilás e fortalece rede de apoio e proteção às mulheres

Por OAB-RO

Publicada em 06/08/2026 às 08h27

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia (OAB RO) deu um passo decisivo no fortalecimento da rede de proteção e apoio às profissionais do direito. Nesta terça-feira, 4, a instituição inaugurou oficialmente a Sala Lilás, uma estrutura especialmente projetada para prestar atendimento humanizado a mulheres advogadas. O espaço fica situado na sede da seccional, em Porto Velho.

A programação de inauguração foi antecedida por um ciclo de reflexão e capacitação. A palestra principal abordou o tema “Atendimento humanizado às mulheres em situação de violência doméstica: acolher, proteger e transformar”, reunindo advogadas, lideranças e especialistas para debater mecanismos de combate à violência de gênero e diretrizes para uma escuta qualificada.

Acolhimento, escuta ativa e olhar humano

Nesta primeira etapa de implementação, os serviços da Sala Lilás serão voltados prioritariamente às mulheres advogadas. O local foi projetado para assegurar total privacidade, conforto e sigilo, disponibilizando equipe e protocolos voltados ao acolhimento psicológico, jurídico e à escuta ativa, metodologia essencial para que a vítima se sinta segura ao relatar situações de vulnerabilidade. Durante a cerimônia, a vice-presidente da OAB RO, Dra. Vanessa Esber, enfatizou que o projeto reflete o dever institucional da Ordem em proteger suas inscritas dentro e fora do exercício profissional.

“A inauguração da Sala Lilás representa o compromisso firme e inegociável da OAB Rondônia com a dignidade, a integridade e a vida das nossas advogadas. Por muitas vezes, a profissional que atua diariamente na defesa dos direitos de terceiros também enfrenta desafios severos em sua vida pessoal. Este espaço nasce para romper o silêncio, oferecendo um porto seguro com acolhimento técnico e sensível para que nenhuma mulher advogada se sinta desamparada no momento em que mais precisa”, declarou a vice-presidente.

OAB CUIDA

O projeto foi viabilizado com o suporte da Caixa de Assistência dos Advogados de Rondônia (CAARO), braço assistencial responsável por promover políticas de bem-estar, saúde e assistência social à advocacia rondoniense.

A presidente da CAARO, Dra. Aline Silva, ressaltou que a criação do espaço físico consolida uma diretriz de cuidado contínuo e humanizado com a categoria.

“A missão da CAARO é cuidar das pessoas que fazem a advocacia acontecer todos os dias em nosso estado, e a preservação da saúde física e emocional das nossas colegas é prioridade absoluta. A Sala Lilás não é apenas uma sala com nova ambientação; é um ambiente de transformação e resgate da cidadania. Estamos estruturando um atendimento que alia a eficiência técnica à empatia, garantindo que cada colega seja recebida com o respeito e o sigilo que a situação exige”, destacou a presidente da CAARO.

Serviço e Horário de Atendimento

A Sala Lilás está integrada à estrutura física da sede da OAB Rondônia, localizada em Porto Velho. O espaço funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, oferecendo suporte presencial para as advogadas que buscarem auxílio ou orientação.