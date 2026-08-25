O TEMPO E A TEMPERATURA: Região Norte terá calor e possibilidade de chuva nesta terça-feira (25)

Por Viviane Bessa

Publicada em 25/08/2026 às 08h00

A previsão para esta terça-feira (25) indica muitas nuvens em boa parte da Região Norte, com possibilidade de chuva isolada no Acre. No Tocantins, o tempo terá menor cobertura de nuvens, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Tocantins, a previsão é de poucas nuvens. Em Palmas, os termômetros variam entre 23°C e 37°C, maior máxima prevista entre as capitais nortistas.

No Pará, muitas nuvens predominam, condição também prevista para Belém, onde as temperaturas ficam entre 24°C e 34°C.

O Amapá terá muitas nuvens ao longo do dia. Em Macapá, a mínima é de 25°C e a máxima chega a 33°C.

Em Roraima, a previsão aponta muitas nuvens. Boa Vista registra temperaturas entre 26°C e 35°C.

No Amazonas, muitas nuvens também predominam. Em Manaus, os termômetros variam de 25°C a 34°C.

Em Rondônia, o cenário se mantém com muitas nuvens. Porto Velho terá mínima de 25°C e máxima de 36°C.

Já no Acre, aumenta a possibilidade de chuva isolada em parte do estado. Em Rio Branco, a temperatura varia entre 22°C e 34°C.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).