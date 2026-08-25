Alex Redano percorre municípios e reforça presença junto à população em agenda de fim de semana

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 08h40

Entre conversas, visitas, reuniões e momentos de proximidade com a população, o deputado estadual Alex Redano passou os últimos dias cumprindo uma agenda intensa em Ariquemes, Porto Velho e Rio Crespo.

Mais do que compromissos oficiais, a programação foi marcada pelo contato direto com trabalhadores, produtores, moradores e lideranças, em encontros que permitiram ao deputado ouvir demandas e conhecer de perto diferentes realidades.

Na manhã de sexta-feira, o deputado mudou o cenário e foi ao campo. Redano participou do Dia de Campo da Piscicultura de Ariquemes, promovido pela ACRIPAR em parceria com o Sebrae.

Entre produtores, técnicos e representantes do setor, o deputado conheceu experiências e conversou sobre os desafios e as oportunidades da piscicultura em Rondônia.

“Foi uma oportunidade muito boa de conversar com quem está produzindo, enfrentando as dificuldades e acreditando no potencial da nossa região. A piscicultura gera renda, movimenta a economia e tem espaço para crescer muito em Rondônia. Precisamos estar atentos às necessidades de quem está no campo.”

No sábado à noite, a agenda seguiu para Porto Velho. No bairro Agenor de Carvalho, o deputado participou de uma reunião com moradores ao lado da candidata ao Senado Mariana Carvalho.

O encontro foi marcado por uma conversa direta com a comunidade, que apresentou suas preocupações e falou sobre as necessidades do bairro.

Redano reforçou a importância de não perder esse contato. “A política começa ouvindo. A gente pode ter reuniões, documentos e planejamentos, mas nada substitui sentar com as pessoas e escutar o que elas têm para dizer. Cada comunidade tem uma realidade e precisamos conhecer isso de perto.”

No domingo, o deputado esteve em Rio Crespo, onde acompanhou o candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves. A visita incluiu a participação no 2º Leilão Direito de Viver, realizado pela Fazenda Pingo de Ouro.

O evento reuniu produtores, famílias e moradores em torno de uma causa que mobiliza Rondônia: o apoio ao Hospital de Amor.

Redano destacou o espírito de solidariedade encontrado em Rio Crespo. “É um daqueles momentos que fazem a gente sair daqui renovado. Você vê famílias, produtores e pessoas de diferentes lugares se unindo para ajudar outras pessoas. O Hospital de Amor tem um trabalho que todos nós conhecemos e respeitamos, e iniciativas como essa mostram a força e o coração do povo de Rondônia.”

Ao final de quatro dias de agenda, Redano resumiu a rotina como uma oportunidade de estar onde a população está. “Foi uma agenda corrida, mas muito boa. A gente passou por associação, esteve com produtor, conversou com moradores e participou de uma ação solidária. São momentos diferentes, mas todos têm algo em comum: estar perto das pessoas. É assim que gosto de fazer política, ouvindo, conversando e entendendo de perto o que Rondônia precisa.”