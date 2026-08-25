Vasectomia gratuita pelo SUS tem fila de espera zerada em Porto Velho; Homens interessados podem iniciar o processo na UBS mais próxima

Por Taiana Mendonça

Publicada em 25/08/2026 às 08h54

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), oferece de forma gratuita o serviço de vasectomia para os moradores da capital. O procedimento faz parte das ações de planejamento familiar do município e conta com atendimento contínuo na rede pública. Atualmente, a fila de espera para a cirurgia está zerada na capital, o que garante mais rapidez entre o primeiro atendimento e a realização do procedimento.

Para ter acesso à cirurgia, o cidadão deve procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência. No local, o morador passa pelo acolhimento com a equipe de saúde, recebe orientações sobre métodos contraceptivos e manifesta o interesse pelo procedimento. De acordo com a legislação federal, os requisitos para realizar a vasectomia são ter no mínimo 21 anos de idade ou pelo menos dois filhos vivos, além de respeitar o prazo legal de 60 dias de reflexão entre a decisão formal e a cirurgia.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do engajamento masculino no planejamento reprodutivo. "Historicamente, a responsabilidade pelos métodos contraceptivos recai quase que totalmente sobre as mulheres. A vasectomia é uma oportunidade para que os homens assumam esse papel de forma ativa, com um procedimento simples, seguro e acessível na nossa rede municipal", afirmou o prefeito Léo Moraes.

Após a manifestação de interesse na UBS e o encaminhamento via regulação municipal, o paciente é agendado para o acolhimento na Maternidade Municipal Mãe Esperança, onde realiza a avaliação clínica, recebe orientações e a solicitação dos exames pré-operatórios. Com a apresentação dos exames e a liberação médica, a equipe faz o agendamento interno e entra em contato com o morador para informar a data da cirurgia, realizada no Centro de Especialidades Médicas (CEM).

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, reforçou que o fluxo foi estruturado para garantir comodidade e agilidade ao paciente. "O fluxo foi desenhado para ser simples e acessível. A pessoa interessada só precisa ir até a unidade de saúde do seu bairro para dar o primeiro passo. Nossa equipe faz todo o acompanhamento do paciente, orientando cada etapa até a realização da cirurgia no CEM e o retorno pós-operatório", pontuou a secretária Sandra Cardoso.

Apesar de ser um método definitivo e altamente eficaz para o controle reprodutivo, a equipe de saúde ressalta que o cuidado com a saúde sexual exige atenção contínua. Ethianne Channan Oliveira Bastos, do Núcleo de Infecções Sexualmente Transmissíveis da Semusa, alerta para a necessidade de manter a prevenção combinada.

"A vasectomia é um método contraceptivo, ou seja, serve exclusivamente para evitar filhos. Ela não protege contra as Infecções Sexualmente Transmissíveis, como HIV, sífilis e hepatites. Por isso, mesmo após a realização do procedimento, o uso do preservativo externo ou interno continua sendo indispensável em todas as relações sexuais", explicou Ethianne.

A vasectomia é um procedimento cirúrgico simples, realizado com anestesia local, e o paciente recebe alta no mesmo dia. Para iniciar o processo, basta comparecer à Unidade Básica de Saúde mais próxima, de segunda a sexta-feira, apresentando documento de identificação com foto, CPF e Cartão Nacional do SUS.