Prefeitura de Espigão do Oeste realiza Dia D da Campanha de Multivacinação

Por Assessoria

Publicada em 25/08/2026 às 09h22

Aquele sábado começou como tantos outros em Espigão do Oeste: sol nascendo por trás das serras, o aroma do café espigãoense subindo pelas ruas, e aquela vontade silenciosa de fazer o certo pelo próximo. Só que deste vez, o certo tinha data, hora e lugar.

O Dia D da Campanha de Multivacinação aconteceu, e a resposta da nossa gente foi digna de quem entende que saúde não se negocia.

A vacinação aconteceu em três unidades: UBS Arlindo Cristo, UBS Gebaldo dos Reis e UBS Angelo Moacir Perini.

E na UBS Gebaldo dos Reis foi além. A equipe levou atendimento completo para a comunidade:

Consultas com a equipe de enfermagem.

Consultas médicas

Avaliação odontológica

Não foi só uma dose aplicada. Foi um olhar atento do enfermeiro, uma escuta cuidadosa do médico, aquele sorriso do dentista que disse "tá tudo certo com esse sorriso". Cada atendimento foi um gesto concreto de quem acredita que cuidar do cidadão é a regra, não a exceção.

Quando uma mãe levou seu filho para vacinar e descobriu que podia fazer a consulta médica ali mesmo, na mesma manhã, no mesmo lugar, algo mudou. Aquele dia não foi só sobre vacina. Foi sobre dignidade. Sobre uma cidade que olha para suas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias e diz: "a gente te vê, a gente cuida de você."

É isso que transforma. Não é só a estrutura, é o people. É a enfermeira que sorri mesmo cansada, é o médico que atende uma a mais porque sabe que aquela mãe esperou, é o cirurgião-dentista que avalia com carinho aquele adolescente que nunca tinha ido ao dentista. É Espigão d'Oeste acontecendo de verdade.

Nossas serras viram, nossos rios sabem: essa cidade cuida dos seus. E cada criança vacinada, cada adolescente avaliado, cada família atendida neste sábado é a prova viva de que Espigão d'Oeste transforma vidas. E você faz parte dessa transformação.

A quem compareceu, nosso agradecimento. A quem ainda não vacinou, as portas seguem abertas. Saúde é compromisso de todos os dias.